Саміт, парад і концерт: як Україна святкуватиме 30-річчя незалежності

Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо концепції святкування 30-річчя незалежності України. На ній узгодили провести саміт "Кримської платформи", парад та святковий концерт.
Джерело: Офіс Президента
Учасники зустрічі погодилися, що святкування має наголосити на 30-річчі незалежності, досвіді самостійного державного буття у різні часи та тисячолітній історії України.
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Зеленський зазначив, що всі заходи мають не лише бути зосереджені на історії, але й продемонструвати визначальні напрями розвитку майбутнього України.
Має бути не лише 30 років досвіду, а й погляд на 30 років уперед. Важливою залишається концепція єдності та зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені,
– пояснив глава держави.
Кожне міністерство представить проєкт у своїй галузі, який сприятиме розвитку України.
Очікується, що у ці дні в Україну приїдуть лідери багатьох держав-партнерів.