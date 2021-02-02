Саміт, парад і концерт: як Україна святкуватиме 30-річчя незалежності
Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо концепції святкування 30-річчя незалежності України. На ній узгодили провести саміт "Кримської платформи", парад та святковий концерт.
Джерело: Офіс Президента
Учасники зустрічі погодилися, що святкування має наголосити на 30-річчі незалежності, досвіді самостійного державного буття у різні часи та тисячолітній історії України.
Читайте також Україна запросить Байдена на 30-річчя Незалежності: перші деталі
Зеленський зазначив, що всі заходи мають не лише бути зосереджені на історії, але й продемонструвати визначальні напрями розвитку майбутнього України.
Має бути не лише 30 років досвіду, а й погляд на 30 років уперед. Важливою залишається концепція єдності та зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені,
– пояснив глава держави.
Які заходити планують до 30-річчя незалежності
- У переддень ювілею проведуть саміт "Кримської платформи" із залученням міжнародних партнерів України. За словами президента, тоді об'єднають зусилля всіх країн, які допомагають з вирішенням питань жителів Криму та деокупації півострова.
- Відбудуться заходи, присвячені зміцненню міждержавних стосунків та розвитку культурної дипломатії.
- 24 серпня проведуть парад із залученням військової техніки. А ввечері відбудеться святковий концерт.
Кожне міністерство представить проєкт у своїй галузі, який сприятиме розвитку України.
Очікується, що у ці дні в Україну приїдуть лідери багатьох держав-партнерів.
Що відомо про День Незалежності в Україні у 2021
- Раніше Зеленський анонсував гучні урочистості з нагоди 30-річчя незалежності.
- Президент зізнався, що на святкуванні очікує побачити іноземних гостей, які поважають Україну.
- Крім того, саме це свято може стати нагодою для візиту в Україну Вселенського патріарха Варфоломія.
Поділитися новиною