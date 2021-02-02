Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо концепції святкування 30-річчя незалежності України. На ній узгодили провести саміт "Кримської платформи", парад та святковий концерт.

Джерело: Офіс Президента

Учасники зустрічі погодилися, що святкування має наголосити на 30-річчі незалежності, досвіді самостійного державного буття у різні часи та тисячолітній історії України.

Читайте також Україна запросить Байдена на 30-річчя Незалежності: перші деталі

Зеленський зазначив, що всі заходи мають не лише бути зосереджені на історії, але й продемонструвати визначальні напрями розвитку майбутнього України.

Має бути не лише 30 років досвіду, а й погляд на 30 років уперед. Важливою залишається концепція єдності та зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені,

– пояснив глава держави.

Які заходити планують до 30-річчя незалежності

У переддень ювілею проведуть саміт "Кримської платформи" із залученням міжнародних партнерів України. За словами президента, тоді об'єднають зусилля всіх країн, які допомагають з вирішенням питань жителів Криму та деокупації півострова.

із залученням міжнародних партнерів України. За словами президента, тоді об'єднають зусилля всіх країн, які допомагають з вирішенням питань жителів Криму та деокупації півострова. Відбудуться заходи, присвячені зміцненню міждержавних стосунків та розвитку культурної дипломатії.

та розвитку культурної дипломатії. 24 серпня проведуть парад із залученням військової техніки. А ввечері відбудеться святковий концерт.

Кожне міністерство представить проєкт у своїй галузі, який сприятиме розвитку України.

Очікується, що у ці дні в Україну приїдуть лідери багатьох держав-партнерів.

Що відомо про День Незалежності в Україні у 2021