Володимир Зеленський 25 січня відзначає свій день народження. Українському лідеру виповнилося 43 роки.

Джерело: "Українська правда"

В Офісі Президента розповіли, який подарунок хотів би отримати Володимир Зеленський.

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Як сказала речниця президента Юлія Мендель, президент Зеленський просить тих, хто хоче його привітати з днем народження, переказати кошти для будь-якої інфекційної лікарні в Україні.

Президент України попросив тих, хто виявив бажання привітати його з Днем народження та подарувати йому подарунок, підтримати одну з інфекційних лікарень будь-якою сумою, але від щирого серця,

– зазначила Мендель.

Вона додала, що "благодійність і допомога лікарям – найкращий подарунок".

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Зауважимо, що у свій день народження Зеленський опублікував селфі зі спортзалу. Вочевидь, президент тренувався. Він написав, що в душі почувається на 30 років. Хоча насправді йому вже виповнилося 43 роки.

Користувачі мережі привітали Зеленського в коментарях. Українці побажали здійснення планів, щастя та здоров'я. Щоправда, не всі були такими люб'язними. Дехто нагадав президенту за високі тарифи на комунальні послуги та ціни. Один з коментаторів навіть дорікнув Зеленському за 11 айфон в його руках.