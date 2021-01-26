Володимир Зеленський 25 січня відзначив свій 43 день народження. Однак він продовжує отримувати вітання від світових лідерів.

Джерело: Офіс Президента

Загалом Зеленського привітали президентка Молдови Майя Санду, очільник Литви Гітанас Науседа, президент Туреччини Реджеп Ердоган та лідер Азербайджану Ільхам Алієв.

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Хто привітав Зеленського з днем народження

Молдова

Майя Санду у своєму вітальному листі побажала Зеленському міцного здоров'я, щастя та добробуту.

Переконана, що конструктивні дискусії щодо поточних питань порядку денного молдовсько-українських відносин та досягнуті нами домовленості якнайшвидше трансформуються у конкретні спільні дії на благо наших громадян,

– зазначила Майя Санду.

Зверніть увагу! 12 січня президентка Молдови Майя Санду прибула до України – це був її перший закордонний візит у статусі глави держави. Під час зустрічі Володимир Зеленський та Майя Санду домовились про створення президентської ради.

Литва

Лідер Литви привітав Володимира Зеленського на своїй сторінці у твіттері. Він побажав українському президенту міцного здоров'я та успіху у новому році. Також Гітанас Науседа побажав Зеленському наснаги в подальшому просуванні України на шляху євроатлантичної інтеграції.

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Туреччина

Реджеп Ердоган надіслав главі української держави листа з побажаннями, в якому висловив задоволення рівнем українсько-турецької співпраці у різних галузях.

Наші відносини на рівні стратегічного партнерства, що спираються на добросусідство, спільні інтереси та взаємоповагу, мають особливе значення з точки зору миру та спокою нашого регіону,

– наголосив Ердоган.

Він побажав Зеленському здоров'я та щастя, а також та передав українському народу побажання добробуту та всіляких гараздів.

Азербайджан

Ільхам Алієв у своєму вітальному листі зазначив, що Україну та Азербайджан пов'язують міцні відносини.

Я високо ціную ваші зусилля, спрямовані на поглиблення цих відносин. Я вірю, що зв'язки між нашими країнами будуть розвиватися та розширюватися відповідно до інтересів наших народів,

– мовиться у привітанні президента Азербайджану.

Зауважимо, що у свій день народження Зеленський опублікував селфі зі спортзалу. Він написав, що в душі почувається на 30 років. Хоча насправді йому вже виповнилося 43 роки.

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