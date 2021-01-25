Свято на засіданні: хто вітає Зеленського та що дарують нардепи

"Слуги народу" зібрались на засідання у день народження Президента України Володимира Зеленського. Там не лише працюють, нардепи планують вітати президента зі святом. Деякі навіть поділилися, що подарують імениннику.

Джерело: 24 канал

У КВЦ "Парковий", де і відбувається засідання, повністю перегородили територію – журналістів не допустили навіть у двір. Водночас їх пригощають чаєм на вулиці.

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Очікують також, що на засідання прибуде прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Спочатку вони мають виступити з привітаннями, пізніше президента привітає фракція – від них має бути спільний подарунок. Який саме – наразі невідомо.

Окрім цього, деякі нардепи приготували подарунок особисто. Нардеп Святослав Юраш поділився своїм подарунком.

Треба ж, окрім всього іншого, привітати – день народження як-не-як. Я зі Львова. У нас є багато важливих, цікавих, старих книг. Недорогих, але приємних. Тому я такий подарунок підібрав,

– сказав Юраш.

Нагадаємо, що "слугам" напередодні сказали віддати свої телефони у секретаріат. Найімовірніше, таке правило запровадили для того, аби жодні відео не злили у мережу, як компромат.

Журналістів попередили, що засідання фракції триватиме довго – до 22:00.

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