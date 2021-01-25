Свято на засіданні: хто вітає Зеленського та що дарують нардепи
"Слуги народу" зібрались на засідання у день народження Президента України Володимира Зеленського. Там не лише працюють, нардепи планують вітати президента зі святом. Деякі навіть поділилися, що подарують імениннику.
Джерело: 24 канал
У КВЦ "Парковий", де і відбувається засідання, повністю перегородили територію – журналістів не допустили навіть у двір. Водночас їх пригощають чаєм на вулиці.
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Очікують також, що на засідання прибуде прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Спочатку вони мають виступити з привітаннями, пізніше президента привітає фракція – від них має бути спільний подарунок. Який саме – наразі невідомо.
Окрім цього, деякі нардепи приготували подарунок особисто. Нардеп Святослав Юраш поділився своїм подарунком.
Треба ж окрім всього іншому привітати – день народження як-не-як. Я зі Львова. У нас є багато важливих, цікавих, старих книг. Недорогих, але приємних. Тому я такий подарунок підібрав,
– сказав Юраш.
Нагадаємо, що "слугам" напередодні сказали віддати свої телефони у секретаріат. Найімовірніше, таке правило запровадили для того, аби жодні відео не злили у мережу, як компромат.
Журналістів попередили, що засідання фракції триватиме довго – до 22:00.
Зеленський святкує 43-річчя: що відомо
- Володимир Зеленський 25 січня святкує день народження. Зранку президент на своїй інстаграм-сторінці опублікував фото зі спортзалу.
- У підписі до фото він зазначив, що "відчуває себе на 30 років".
- Привітала чоловіка у мережі і дружина Олена Зеленська.
- Також привітали українського лідера президенти таких країн: Південної Кореї, Єгипту, Киргизстану, Китаю тощо.
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