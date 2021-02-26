26 лютого в Україні відзначають День кримськотатарського спротиву російській окупації. Цього дня сім років тому у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар за територіальну цілісність України та проти російської військової агресії.

Розповідаємо про драматичні події 2014 року та нагадує історію спротиву кримськотатарського народу російському імперіалізму.

Читайте також День початку окупації Криму: як змінився український півострів за 7 років

Що передувало кримському мітингу 26 лютого 2014 року

18 – 20 лютого у центрі Києва у ході протистояння з "Беркутом" загинули десятки людей, ціною великих жертв ініціатива перейшла до мітингарів, а режим Януковича посипався. Ввечері Янукович запросив до себе лідерів протестів – Віталія Кличка, Олега Тягнибока та Арсенія Яценюка – і погодився на дострокові вибори, повернення Конституції 2004 року та створення нового уряду. Після цього четвертий президент України поїхав пакувати речі до своєї резиденції у Межигір’ї та вночі втік до Харкова.

22 лютого Верховна Рада оголосила про відсторонення втікача, у Харкові ж відбувся з’їзд проросійських сепаратистів, на якому протиставили себе новій київській владі. На з’їзді були представники Кримської автономії та Севастополя – вони радо підтримали лідерів сепаратистів Геннадія Кернеса та Михайла Добкіна.

Як Україна втрачала Крим:

Події в Криму

На час харківського з’їзду в Криму вже з’явились "зелені чоловічки" – озброєні новітньою російської зброєю та технікою російські військові без знаків розрізнення. Вони почали блокувати важливі інфраструктурні та військові об’єкти в Криму та встановлювати над ними контроль. Такі дії є воєнним злочином і порушенням умов ведення сучасної війни.

Появі "зелених чоловічків" передувало проникнення загонів диверсантів, "байкерів Путіна" та козаків – вони мали допомагати військовим та створювати масовку на проросійських акціях.

Все операція була ретельно спланована й її активна фаза почалася 20 лютого 2014 року, тобто, коли Янукович ще офіційно був при владі, а "чорна рота" вбивала людей на Інститутській.

Читайте також Крим – це Україна: СБУ розмістила навпроти посольства Росії промовистий білборд

Українська влада в Криму опору повзучій російській агресії фактично не чинила – військові були заблоковані, ба більше – вони так і не дочекалися наказів з Києва про опір, так само вичікувальну позицію зайняли міліція та спецслужби. Вони здебільшого стали мовчазними свідками захоплення росіянами української території.

25 лютого у Сімферополі під стінами парламенту автономії відбувся мітинг проросійських сил – його організували засланці з Росії та нечисельні представники п’ятої колони. Вони вимагали проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму, на якому парламентарі мали б проголосити про приєднання до Росії.

Голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов тільки цього й чекав – він вийшов до ряжених мітингарів і заявив, що сесія невідкладно збереться наступного дня – 26 лютого 2014 року.

10 000 вільних

В умовах, коли українська влада, армія та силовики в Криму перебували у стані боязливої (а подекуди – зрадницької) апатії, на захист української держави вийшли кримські татари. Вони добре знали про "доброту" росіян та пам’ятали жахи депортації – акту геноциду кримськотатарського народу, що його влаштував Кремль. Ілюзій щодо правонаступниці сталінської держави – путінської Росії, корінні мешканці Криму не мали.

Мітинг за Україну:

26 лютого під стінами Верховної Ради Криму на мирний мітинг зібралися представники кримськотатарського народу – вони виступили за збереження територіальної єдності України та проти російської окупації. До них приєдналися активісти руху "Євромайдан Крим", члени ГО "Армія спасіння", представники Конгресу українських націоналістів, футбольні ультрас клубу "Таврія" та просто небайдужі громадяни.

Мітинг був організований Меджлісом кримськотатарського народу. Він зібрав близько 10 000 учасників. На їх фоні кілька сотень представників проросійських сил, що також зібралися під стінами парламенту від імені партії Аксьонова "Русскоє Єдінство", виглядали жалюгідно.

Як відбувався мітинг 26.02.2014 та хто спровокував сутички:

Агресивна меншість за потурання міліції спровокувала сутички, в яких постраждали десятки людей, а 2 загинули. Фанати "руського миру" змушені були тікати, а кримські парламентарі не наважились провести "сесію".

Мітинг 26 лютого розвіяв тезиси російської пропаганди про те, що Крим хоче до РФ. Тоді весь світ побачив людей доброї волі, що вийшли боронити свою землю від чергових загарбників.

Окупанти переходять у наступ

Мітинг кримськотатарського народу змусив росіян зірвати маски – "зелені чоловічки" за кілька годин після його закінчення захопили будівлю Верховної Ради та встановили контроль над нею. Наступного дня під дулами автоматів кримські парламентарі ухвали все, що їм наказали російські куратори. Так, було відправлено у відставку законне керівництво АРК і було проголошено о проведенні фейкового "референдуму про приєднання". Його окупанти провели крадькома 16 березня.

Медаль окупанту як доказ воєнного злочину Росії / Фото – соцмережі

"Плебісцит" пройшов під контролем російських військових з системним порушенням українського законодавства та норм міжнародного права. Факт його проведення дав Росії привід приєднати українську суверенну територію та вважати окупацію Криму законною. Україна та світова спільнота так не вважають – за окупацію Криму на державу-агресора Росію накладені санкції й нині проходить низка судових процесів щодо загарбання півострова.

Становище кримських татар в умовах російської окупації

Одразу після захоплення Криму росіяни почали репресії проти корінних мешканців півострова. Меджліс кримськотатарського народу було оголошено поза законом, а його члени в очах росіян стали "терористами" й були репресовані.

Репресії в Криму – учасників мітингу 26.02.2014 переслідують окупанти:

За ґратами опинились десятки активістів, зокрема – учасники мітингу 26 лютого. Окупанти не зупинились перед викраденням і вбивствами людей.

До теми СБУ затримала терориста, нагородженого за захоплення Криму

Репресії в Криму продовжуються й в наш день: людей незаконно затримують та заарештовують, в їх домах відбуваються постійні обшуки. Об’єднання та організації кримських татар, зокрема – культурні та просвітницькі, розгромлені. Багатьох представників кримськотатарського народу окупанти змусили залишити власні домівки – вони стали біженцями.

До чого призвела окупація:

Спротив триває

Втім, залякати людей та придушити спротив окупантам не вдається. Продовжувати боротьбу жителям Криму допомагає українська влада та світова спільнота.

Навесні 2016 року громадянка України кримськотатарська співачка Джамала перемогла на Євробаченні з піснею про депортацію її народу більшовиками в 1944 році. Її беззаперечна перемога спровокувала справжню істерику в Росії й відкрила всьому світу правду про політичні репресії в Криму.

Джамала – 1944:

Завдяки просвітницькій роботі світ дізнається про злочини окупантів, по дипломатичних каналах здійснюються постійний тиск на РФ, через санкції росіяни дізнались, що за збройну агресію треба платити. Щоправда, поки що це роблять в основній масі російські бюджетники та пенсіонери. Втім, рано чи пізно Росія заплатить повну ціну – тимчасово окупований Крим повернеться під контроль України, а кримські татари повернуться до своїх домівок і знову будуть вільними.

Тут українці на сто відсотків єдині. А отже, повернення Криму – це безспірна частина нашої національної ідеї,

– президент Зеленський на відкритті форуму Age of Crimea 2020.

День кримськотатарського спротиву російській окупації вперше було відзначено указом президента Порошенка 26 лютого 2016 року, за 4 роки президент Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, як щорічної пам'ятної дати.