У день довиборів до Ради поліція відкрила 2 кримінальні справи через порушення

Джерело:Національна поліція
На виборах до парламенту 28 березня у двох округах зафіксували 34 повідомлення про порушення. Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження.
Найбільше порушень було в Івано-Франківській області. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
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28 березня, у день голосування на виборах народних депутатів у одномандатних округах 50 (Донеччина) та 87 (Прикарпаття) поліцейські зареєстрували 34 повідомлення про порушення законодавства під час виборчого процесу.
Ще 5 заяв про порушення надійшло під час проміжних і повторних виборів депутатів сільських, сільських, міських рад у Запорізькій, Закарпатській, Сумській, Львівській та Волинській областях.
Головно заяви про порушення стосувалися:
І по одному випадку – фотографування виборчого бюлетеня, звезення виборців, знищення агітаційних матеріалів, спроби виносу виборчого бюлетеня, знищення виборчого бюлетеня і перешкоджання роботі виборчої комісії.
Попри все у поліції вважають, що серйозних порушень виборчого процесу в день голосування не було.
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