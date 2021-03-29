На виборах до парламенту 28 березня у двох округах зафіксували 34 повідомлення про порушення. Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження.

Найбільше порушень було в Івано-Франківській області. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

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Скільки надійшло заяв про порушення

28 березня, у день голосування на виборах народних депутатів у одномандатних округах 50 (Донеччина) та 87 (Прикарпаття) поліцейські зареєстрували 34 повідомлення про порушення законодавства під час виборчого процесу.

В Івано-Франківській області – 21.

У Донецькій області – 13.

Ще 5 заяв про порушення надійшло під час проміжних і повторних виборів депутатів сільських, сільських, міських рад у Запорізькій, Закарпатській, Сумській, Львівській та Волинській областях.

Які саме порушення фіксували

Головно заяви про порушення стосувалися:

Незаконної агітації – 12.

Підкупу виборців – 5.

Фальсифікації виборчих документів – 5.

Незаконних опитувань – 2.

І по одному випадку – фотографування виборчого бюлетеня, звезення виборців, знищення агітаційних матеріалів, спроби виносу виборчого бюлетеня, знищення виборчого бюлетеня і перешкоджання роботі виборчої комісії.

У Донецькій області правоохоронці розпочали два кримінальні провадження щодо незаконного використання виборчого бюлетеня та голосування виборцем більш ніж один раз.

Попри все у поліції вважають, що серйозних порушень виборчого процесу в день голосування не було.

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