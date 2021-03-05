Тато у декреті: чому чоловікам складно оформити відпустку та які виникають труднощі

В Україні, згідно зі статистикою, лише 3 – 4% від усіх декретних відпусток оформлюють чоловіки. Причини такої ситуації можуть бути найрізноманітнішими.

По-перше, в Україні ще досі залишаються поширеними стереотипи про гендерні ролі "тата-годувальника" й "мами-берегині". По-друге, на законодавчому рівні право на декрет закріплене за матір'ю.

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Зважаючи на це, тато у декреті – велика рідкість для України. Однак у деяких сім'ях вважають по-іншому. Наприклад, киянин Сергій Багаліка та його дружина вирішили, що у декретну відпустку піде саме чоловік. Наразі вони виховують первістка.

Ми вирішили, що краще піду у відпустку по догляду за дитиною я, тому що в дружини трохи більший дохід і для нашої родини це було б суттєвіше,

– розповів чоловік.



Сергій Багаліка / Фото 24 каналу

Чоловіки не поспішають йти в декрет

Історично склалося, що обов'язком чоловіка був заробіток грошей та годування родини. Водночас жінка мала виховувати дітей, готувати та доглядати за чистотою вдома. Така схема сім'ї була зразковою для попередніх поколінь.

Однак навіть сьогодні багато чоловіків вважають, що виховання малят – це виключно жіноча справа. Навіть попри тенденції гендерної рівності, татусі не поспішають залишатись вдома з дитиною та вважають, що декрет для чоловіка – це майже геройство.

Все, що може зробити жінка, може зробити й чоловік, окрім фізіологічних моментів. Наприклад, я не можу годувати грудьми – це може робити лише мама. У нашій ситуації дружина користувалась електричним молоковідсмоктувачем,

– розповів Багаліка.

Які можуть виникнути труднощі

Згідно з чинним законодавством, право батька на відпустку для догляду за дитиною є похідним від права матері. Для того, щоб скористатися цим правом, родина має пройти кілька кіл бюрократії, якщо звісно зможе. Усе через те, що в Україні частина людей працює неофіційно.

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Навіть роботодавці не завжди готові із розумінням поставитись до бажання батька піти у декрет. Через це з його оформленням можуть виникнути труднощі.

"Складність цієї відпустки в тому, що чоловік може її взяти тільки тоді, коли дружина принесе довідку, що вона вже вийшла на роботу й тоді він може ставати доглядачем дитини", – розповіла депутатка Марина Бардіна.

На шляху до декрету

Сім'я Сергія Багаліки також зіштовхнулася з труднощами під час оформлення декрету. Зокрема, ні він, ні дружина з певних причин не можуть офіційно піти у відпустку по догляду за дитиною.

Моя дружина ФОП і підпадає під дію трудового законодавства, а це означає, що навіть вона позбавлена відпустки по догляду за дитиною. Оскільки дружина позбавлена цього права, то його автоматично не маю і я,

– поділився чоловік.

Зважаючи на це, подружжю доводиться по черзі брати додаткові вихідні дні, щоб доглядати за малюком.

Новий закон може змінити ситуацію

Виправити таку ситуацію в державі може новий законопроєкт, який Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні. Зокрема, він пропонує 2 нововведення:

додаткова відпустка для батька до 14 днів при народженні дитини за рахунок роботодавця;

жінка та чоловік одразу можуть брати відпустку по догляду за дитиною до 3 років.

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Остаточне ухвалення закону не тільки допоможе батькам поєднувати роботу та домашні справи, а й сприятиме утвердженню гендерної рівності. Зокрема, для роботодавця стане менш важливо, кого працевлаштовувати – жінку чи чоловіка.

За деякими прогнозами, відповідний законопроєкт розглянуть вже до кінця весни 2021 року.