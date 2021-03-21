Скільки заробила Венедіктова за 2020 рік і чим володіє: свіжа декларація генпрокурорки

Генпрокурорка Ірина Венедіктова подала свіжу декларацію за 2020 рік. Згідно з нею, вона має авто Porsche Cayenne, землю на понад півтори тисячі квадратних метрів на Харківщині і 20 тисяч доларів готівкою.

Гроші Венедіктова, як і її чоловік Денис колесник, зберігає здебільшого у готівці. При тому, вона отримала гроші за невикористану відпустку, а її чоловік – на оздоровлення і вирішення "соціально-побутових питань".

До речі НАБУ й ДБР ведуть розслідування проти Венедіктової через втручання в справу Татарова

Декларація Венедіктової

Згідно з декларацією, яку Венедіктова подала 19 березня 2021, за минулий рік вона заробила:

753 тисячі гривень зарплати в Офісі Генпрокурора.

в Офісі Генпрокурора. 130 тисяч гривень зарплати у ДБР.

3 840 гривень за надання майна в оренду.

25 тисяч гривень від Управління справами Апарату Верховної Ради.

Від ТОВ "ПЕРЕГРІН КЕПІТАЛ ГРУПП" 28 тисяч гривень за орендування.

Також Венедіктова отримала 2 тисячі гривень компенсації за невикористану відпустку.

Чоловік Венедіктової Денис Колесник заробив:

615 тисяч гривень, працюючи у Департаменті кіберполіції

608 тисяч гривень при звільненні з цього ж відомства.

До того ж він отримав матеріальну допомогу на оздоровлення – 14 тисяч гривень і 48 тисяч гривень на допомогу для "вирішення соціально-побутових питань" і 2 403 гривні соціальної допомоги.

Готівка і банківські рахунки

У "Приватбанку" Венедіктова зберігає 7 тисяч гривень

В "Райффайзен банку Аваль" 5 тисяч євро.

В "Укрсиббанку" 2 970 гривень.

Готівкою Венедіктова зберігає 20 тисяч доларів , 620 тисяч гривень.

, 620 тисяч гривень. Її чоловік в готівці теж зберігає 20 тисяч доларів і 800 тисяч гривень .

. У "Приватбанку" Денис Колесник має 87 тисяч гривень.

Майно генпрокурорки

У Венедіктової є місце на паркінгу за 85 тисяч гривень, нежитлове приміщення цокольного поверху за 821 тисячу гривень.

У спільній власності з чоловіком і донькою Венедіктова має житловий будинок на 387 квадратів і земельну ділянку площею півтори тисячі метрів квадратних уселі Високому на Харківщині

Чоловік брав в оренду будинок площею 147 квадратних метрів на Київщині.

Авто Венедіктової

У Венедіктової авто Porsche Cayenne вартістю понад 867 тисяч гривень. Щоправда, це авто Венедіктова декларувала і раніше – у попередній декларації за 2019 рік. Придбала вона його 4 роки тому – у 2014 році.

Нове авто натомість у його чоловіка: це Honda CR-V 2016 випуску, куплений його батьком у 2020 році.

Генпрокурорка також задекларувала знак для товарів та послуг: консультування щодо інтелектуальної власності, медіація, правниче досліджування

Генпрокурорка також задекларувалаоргова марка чи комерційне найменуванняДжерело: https://censor.net/ua/n3254629

Що відомо про Ірину Венедіктову