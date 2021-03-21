Скільки заробила Венедіктова за 2020 рік і чим володіє: свіжа декларація генпрокурорки

Генпрокурорка Ірина Венедіктова подала свіжу декларацію за 2020 рік. Згідно з нею, вона має авто Porsche Cayenne, землю на понад півтори тисячі квадратних метрів на Харківщині і 20 тисяч доларів готівкою.
Гроші Венедіктова, як і її чоловік Денис колесник, зберігає здебільшого у готівці. При тому, вона отримала гроші за невикористану відпустку, а її чоловік – на оздоровлення і вирішення "соціально-побутових питань".
До речі НАБУ й ДБР ведуть розслідування проти Венедіктової через втручання в справу Татарова
Декларація Венедіктової
Згідно з декларацією, яку Венедіктова подала 19 березня 2021, за минулий рік вона заробила:
- 753 тисячі гривень зарплати в Офісі Генпрокурора.
- 130 тисяч гривень зарплати у ДБР.
- 3 840 гривень за надання майна в оренду.
- 25 тисяч гривень від Управління справами Апарату Верховної Ради.
- Від ТОВ "ПЕРЕГРІН КЕПІТАЛ ГРУПП" 28 тисяч гривень за орендування.
- Також Венедіктова отримала 2 тисячі гривень компенсації за невикористану відпустку.
Чоловік Венедіктової Денис Колесник заробив:
- 615 тисяч гривень, працюючи у Департаменті кіберполіції
- 608 тисяч гривень при звільненні з цього ж відомства.
- До того ж він отримав матеріальну допомогу на оздоровлення – 14 тисяч гривень і 48 тисяч гривень на допомогу для "вирішення соціально-побутових питань" і 2 403 гривні соціальної допомоги.
Готівка і банківські рахунки
- У "Приватбанку" Венедіктова зберігає 7 тисяч гривень
- В "Райффайзен банку Аваль" 5 тисяч євро.
- В "Укрсиббанку" 2 970 гривень.
- Готівкою Венедіктова зберігає 20 тисяч доларів, 620 тисяч гривень.
- Її чоловік в готівці теж зберігає 20 тисяч доларів і 800 тисяч гривень.
- У "Приватбанку" Денис Колесник має 87 тисяч гривень.
Майно генпрокурорки
- У Венедіктової є місце на паркінгу за 85 тисяч гривень, нежитлове приміщення цокольного поверху за 821 тисячу гривень.
- У спільній власності з чоловіком і донькою Венедіктова має житловий будинок на 387 квадратів і земельну ділянку площею півтори тисячі метрів квадратних уселі Високому на Харківщині
- Чоловік брав в оренду будинок площею 147 квадратних метрів на Київщині.
Авто Венедіктової
У Венедіктової авто Porsche Cayenne вартістю понад 867 тисяч гривень. Щоправда, це авто Венедіктова декларувала і раніше – у попередній декларації за 2019 рік. Придбала вона його 4 роки тому – у 2014 році.
Нове авто натомість у його чоловіка: це Honda CR-V 2016 випуску, куплений його батьком у 2020 році.
Генпрокурорка також задекларувала знак для товарів та послуг: консультування щодо інтелектуальної власності, медіація, правниче досліджування
Генпрокурорка також задекларувалаоргова марка чи комерційне найменуванняДжерело: https://censor.net/ua/n3254629
Що відомо про Ірину Венедіктову
- Ірині Венедіктовій 42 роки, вона народилася у Харкові.
- Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ. Була радником у низці юридичних фірм.
- Ірина Венедіктова потрапила до Верховної Ради IX скликання за партійним списком. Вона була занесена до списку "Слуги народу" номером три.
- Її називали радницею Зеленського із юридичних та судових реформ.
- Торік у березні стала генпрокуроркою України, замінивши Руслана Рябошапку.
- Венедіктова відзначилася обіцянкою про "обов'язкову підозру" активісту Сергію Стерненку. Її вона зробила одразу, як очолила генеральну прокуратуру.
- Відставка Венедіктової – одна з вимог протестувальників, які підтримують Сергія Стерненка.