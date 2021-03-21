Скільки заробила Венедіктова за 2020 рік і чим володіє: свіжа декларація генпрокурорки

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Джерело:

НАЗК

Генпрокурорка Ірина Венедіктова подала свіжу декларацію за 2020 рік. Згідно з нею, вона має авто Porsche Cayenne, землю на понад півтори тисячі квадратних метрів на Харківщині і 20 тисяч доларів готівкою.

Гроші Венедіктова, як і її чоловік Денис колесник, зберігає здебільшого у готівці. При тому, вона отримала гроші за невикористану відпустку, а її чоловік – на оздоровлення і вирішення "соціально-побутових питань".

До речі НАБУ й ДБР ведуть розслідування проти Венедіктової через втручання в справу Татарова

Декларація Венедіктової

Згідно з декларацією, яку Венедіктова подала 19 березня 2021, за минулий рік вона заробила:

  • 753 тисячі гривень зарплати в Офісі Генпрокурора.
  • 130 тисяч гривень зарплати у ДБР.
  • 3 840 гривень за надання майна в оренду.
  • 25 тисяч гривень від Управління справами Апарату Верховної Ради.
  • Від ТОВ "ПЕРЕГРІН КЕПІТАЛ ГРУПП" 28 тисяч гривень за орендування.
  • Також Венедіктова отримала 2 тисячі гривень компенсації за невикористану відпустку.

Чоловік Венедіктової Денис Колесник заробив:

  • 615 тисяч гривень, працюючи у Департаменті кіберполіції
  • 608 тисяч гривень при звільненні з цього ж відомства.
  • До того ж він отримав матеріальну допомогу на оздоровлення – 14 тисяч гривень і 48 тисяч гривень на допомогу для "вирішення соціально-побутових питань" і 2 403 гривні соціальної допомоги.

Готівка і банківські рахунки

  • У "Приватбанку" Венедіктова зберігає 7 тисяч гривень
  • В "Райффайзен банку Аваль" 5 тисяч євро.
  • В "Укрсиббанку" 2 970 гривень.
  • Готівкою Венедіктова зберігає 20 тисяч доларів, 620 тисяч гривень.
  • Її чоловік в готівці теж зберігає 20 тисяч доларів і 800 тисяч гривень.
  • У "Приватбанку" Денис Колесник має 87 тисяч гривень.

Майно генпрокурорки

  • У Венедіктової є місце на паркінгу за 85 тисяч гривень, нежитлове приміщення цокольного поверху за 821 тисячу гривень.
  • У спільній власності з чоловіком і донькою Венедіктова має житловий будинок на 387 квадратів і земельну ділянку площею півтори тисячі метрів квадратних уселі Високому на Харківщині
  • Чоловік брав в оренду будинок площею 147 квадратних метрів на Київщині.

Авто Венедіктової

У Венедіктової авто Porsche Cayenne вартістю понад 867 тисяч гривень. Щоправда, це авто Венедіктова декларувала і раніше – у попередній декларації за 2019 рік. Придбала вона його 4 роки тому – у 2014 році.

Нове авто натомість у його чоловіка: це Honda CR-V 2016 випуску, куплений його батьком у 2020 році.

Генпрокурорка також задекларувала знак для товарів та послуг: консультування щодо інтелектуальної власності, медіація, правниче досліджування

Генпрокурорка також задекларувалаоргова марка чи комерційне найменуванняДжерело: https://censor.net/ua/n3254629

Що відомо про Ірину Венедіктову

  • Ірині Венедіктовій 42 роки, вона народилася у Харкові.
  • Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ. Була радником у низці юридичних фірм.
  • Ірина Венедіктова потрапила до Верховної Ради IX скликання за партійним списком. Вона була занесена до списку "Слуги народу" номером три.
  • Її називали радницею Зеленського із юридичних та судових реформ.
  • Торік у березні стала генпрокуроркою України, замінивши Руслана Рябошапку.
  • Венедіктова відзначилася обіцянкою про "обов'язкову підозру" активісту Сергію Стерненку. Її вона зробила одразу, як очолила генеральну прокуратуру.
  • Відставка Венедіктової – одна з вимог протестувальників, які підтримують Сергія Стерненка.