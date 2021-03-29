Свіжа декларація Шмигаля: авто на дружині, пів мільйона зарплати і 155 тисяч доларів готівки

Очільник Кабміну Денис Шмигаль подав свіжу декларацію за 2020 рік. Основне майно, згідно з нею, належить його дружині Катерині.
Сам Денис Шмигаль заробив за минулий рік понад пів мільйона гривень. Гроші разом із дружиною він в основному зберігає в готівці у доларах.
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Нерухомість Шмигаля
- З 2013 року Шмигаль разом із дружиною має будинок у Львові на 215 квадратних метрів.
- Сам Шмигаль має земельну ділянки в селі Хоросниця Львівській області на 2 200 квадратних метрів. Ділянку такої ж площі у тому ж селі має і дружина Катерина.
- Інше нерухоме майно належить дружині Катерині: земельна ділянка у Львові на 151 квадратний метр, 25% земельної ділянки площею 458 квадратних метри, нежитлова будівля у Кам'янці-Бузькій на Львівщині.
Авто Шмигаля
Тут пункт у декларації лише один: авто LAND ROVER моделі DISCOVERY SPORT 2018 року. Власниця – дружина Катерина. Коштувало авто 831 тисячу гривень.
Скільки заробив прем'єр за рік
- На посаді прем'єр-міністра в 2020 році Шмигаль заробив 540 052 гривні,
- В Івано-Франківській облдержадміністрації йому виплатили 34 018 гривень.
- Крім зарплати, глава уряду отримав 90 тисяч гривень від Андрія Якиміва у вигляді доходу за відчуження нерухомості.
- Дружина Шмигаля як дохід вказала тільки виплата пенсії з інвалідності в розмірі 25 800 гривень.
Готівка і рахунки прем'єра
- Шмигаль зазначив у декларації 155 тисяч доларів готівкою, а в його дружина – 80 тисяч доларів готівки.
- Крім цього, у Шмигаля 57 тисяч гривень на рахунку в "Приватбанку", а у його дружини – майже 12 тисяч гривень.
Декларації 2020 року інших чиновників: коротко
- Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков зазначив 10 мільйонів гривень доходів в електронній декларації за 2020 рік. Резніков володіє двома квартирами площею 167,5 і 103,6 квадратних метрів в Києві.
- Міністр оборони України Андрій Таран у 2020 році заробив понад 2 мільйони гривень. При чому левову частину доходів він отримав від відчуження нерухомого майна.
- Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко заробив на посаді міністра 534 тисячі гривень зарплати. Загалом же його родина заробила майже 8 мільйонів гривень.