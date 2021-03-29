Свіжа декларація Шмигаля: авто на дружині, пів мільйона зарплати і 155 тисяч доларів готівки

Очільник Кабміну Денис Шмигаль подав свіжу декларацію за 2020 рік. Основне майно, згідно з нею, належить його дружині Катерині.

Сам Денис Шмигаль заробив за минулий рік понад пів мільйона гривень. Гроші разом із дружиною він в основному зберігає в готівці у доларах.

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Нерухомість Шмигаля

З 2013 року Шмигаль разом із дружиною має будинок у Львові на 215 квадратних метрів.

Сам Шмигаль має земельну ділянки в селі Хоросниця Львівській області на 2 200 квадратних метрів. Ділянку такої ж площі у тому ж селі має і дружина Катерина.

Інше нерухоме майно належить дружині Катерині: земельна ділянка у Львові на 151 квадратний метр, 25% земельної ділянки площею 458 квадратних метри, нежитлова будівля у Кам'янці-Бузькій на Львівщині.

Авто Шмигаля

Тут пункт у декларації лише один: авто LAND ROVER моделі DISCOVERY SPORT 2018 року. Власниця – дружина Катерина. Коштувало авто 831 тисячу гривень.

Скільки заробив прем'єр за рік

На посаді прем'єр-міністра в 2020 році Шмигаль заробив 540 052 гривні,

В Івано-Франківській облдержадміністрації йому виплатили 34 018 гривень.

Крім зарплати, глава уряду отримав 90 тисяч гривень від Андрія Якиміва у вигляді доходу за відчуження нерухомості.

Дружина Шмигаля як дохід вказала тільки виплата пенсії з інвалідності в розмірі 25 800 гривень.

Готівка і рахунки прем'єра

Шмигаль зазначив у декларації 155 тисяч доларів готівкою, а в його дружина – 80 тисяч доларів готівки.

Крім цього, у Шмигаля 57 тисяч гривень на рахунку в "Приватбанку", а у його дружини – майже 12 тисяч гривень.

Декларації 2020 року інших чиновників: коротко