Глава українського МЗС Дмитро Кулеба 15 лютого брав участь у міжнародній конференції, під час якої 52 країни схвалили Декларацію проти застосування свавільних арештів.

Захід ініціювала Канада (у жовтні 2020), а загалом ініціатива об'єднує країни, які поважають міжнародне право та права людини. Кінцева мета співпраці – запровадження дієвих механізмів боротьби із незаконними політичними позбавленнями волі.

Зверніть увагу Китай завдяки Росії поширював фейки про те, що COVID-19 – біологічна зброя США: розслідування

Декларація про свавільні ув'язнення – інструмент тиску на Росію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернув увагу учасників конференції на свавільні арешти в окупованих Криму та частині Донбасу.

Близько 100 громадян України незаконно утримують за ґратами в Криму та на території Росії. Політично вмотивоване переслідування українців за сфабрикованими звинуваченнями стало буденною практикою російської окупаційної влади,

– сказав Кулеба.

Він уточнив, що Україна схвалену Декларацію розглядає як "важливий додатковий інструмент тиску на Росію" – задля звільнення політичних в'язнів і запобігання подальшим порушенням прав людини на окупованих територіях.

Читайте також Україна привітала повернення США до Ради ООН з прав людини