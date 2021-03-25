2 мільйони гривень доходів: що задекларував міністр оборони Таран

Міністр оборони України Андрій Таран оновив свою щорічну електронну декларацію. Згідно з нею, у 2020 році він заробив понад 2 мільйони гривень.

Водночас його заробітна плата склала трохи більше за 680 тисяч гривень. А левову частину доходів він отримав від відчуження нерухомого майна.

Важливо Майже 8 мільйонів гривень доходу: міністр економіки Петрашко оприлюднив декларацію

Дохід Тарана у 2020 році складався з:

688 779 гривень – зарплата на посаді міністра;

210 507 гривень – пенсія глави МОУ;

21 688 гривень – матеріальна допомога;

1 080 000 гривень – дохід від відчуження нерухомого майна.

Що задекларував Андрій Таран

квартиру у Києві, площею 100,5 квадратних метрів;

у Києві, площею 100,5 квадратних метрів; земельна ділянка на Київщині, записана на його дружину;

на Київщині, записана на його дружину; автомобілі Buick LaCrosse 2013 року випуску та Infinity G35 2007 року випуску;

Buick LaCrosse 2013 року випуску та Infinity G35 2007 року випуску; 49 тисяч доларів і 11 тисяч євро готівки;

142 293 тисячі гривень перебувають на банківських рахунках.

Зауважимо, що востаннє Таран подавав електронну декларацію за 2019 рік. У ній міністр оборони вказав, що володіє квартирою у Києві та двома земельними ділянками в Київській області. Площа кожної з них перевищувала гектар.

За 2019 рік Таран заробив понад 300 тисяч гривень, отримав понад 180 тисяч гривень пенсії та 10 тисяч гривень матеріальної допомоги.