2 мільйони гривень доходів: що задекларував міністр оборони Таран

Джерело:Єдиний державний реєстр декларацій
Міністр оборони України Андрій Таран оновив свою щорічну електронну декларацію. Згідно з нею, у 2020 році він заробив понад 2 мільйони гривень.
Водночас його заробітна плата склала трохи більше за 680 тисяч гривень. А левову частину доходів він отримав від відчуження нерухомого майна.
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Зауважимо, що востаннє Таран подавав електронну декларацію за 2019 рік. У ній міністр оборони вказав, що володіє квартирою у Києві та двома земельними ділянками в Київській області. Площа кожної з них перевищувала гектар.
За 2019 рік Таран заробив понад 300 тисяч гривень, отримав понад 180 тисяч гривень пенсії та 10 тисяч гривень матеріальної допомоги.