2 мільйони гривень доходів: що задекларував міністр оборони Таран
Міністр оборони України Андрій Таран оновив свою щорічну електронну декларацію. Згідно з нею, у 2020 році він заробив понад 2 мільйони гривень.
Джерело:Єдиний державний реєстр декларацій
Водночас його заробітна плата склала трохи більше за 680 тисяч гривень. А левову частину доходів він отримав від відчуження нерухомого майна.
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Дохід Тарана у 2020 році складався з:
- 688 779 гривень – зарплата на посаді міністра;
- 210 507 гривень – пенсія глави МОУ;
- 21 688 гривень – матеріальна допомога;
- 1 080 000 гривень – дохід від відчуження нерухомого майна.
Що задекларував Андрій Таран
- квартиру у Києві, площею 100,5 квадратних метрів;
- земельна ділянка на Київщині, записана на його дружину;
- автомобілі Buick LaCrosse 2013 року випуску та Infinity G35 2007 року випуску;
- 49 тисяч доларів і 11 тисяч євро готівки;
- 142 293 тисячі гривень перебувають на банківських рахунках.
Зауважимо, що востаннє Таран подавав електронну декларацію за 2019 рік. У ній міністр оборони вказав, що володіє квартирою у Києві та двома земельними ділянками в Київській області. Площа кожної з них перевищувала гектар.
За 2019 рік Таран заробив понад 300 тисяч гривень, отримав понад 180 тисяч гривень пенсії та 10 тисяч гривень матеріальної допомоги.
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