Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив декларацію за 2020 рік. Згідно з нею, його сім'яволодіє 4 квартирами та авто, а також має мільйони гривень готівкою.

Як спікер українського парламенту Разумков заробив у 2020 році 547 563 гривень. Водночас його дружина отримала 6 706 024 гривень – це дохід від підприємницької діяльності.

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Голова Ради вказав 12 097 гривень доходу від продажу "зеленої" електроенергії. Ще 1 757 024 гривень доходу Разумков отримав від Щербань Світлани – за відчуження нерухомого майна.

На банківських рахунках політик та його дружина зберігають майже 205 тисяч гривень, 454 євро та 694 доларів. А у готівці – 29,5 мільйонів гривень, 89 тисяч доларів та 45 тисяч євро.

Нерухомість Разумкова:

домоволодіння, площею у 492,2 квадрата у Софіївській Борщагівці;

квартира у Києві, площею у 78,5 квадратних метрів;

квартира у Києві, площею у 165,55 квадратних метрів (50% власності).

Зареєстровані на дружину:

квартира у Києві, площею у 53,2 квадратних метрів;

квартира у Києві, площею у 44,5 квадратів;

житловий будинок у Миколаєві, площею у 489,6 квадратних метрів;

Автомобілі Разумкова

Разумков задекларував 4 легковики. Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry зареєстровані на нього, а Tesla Model S та BMW X5 – на дружину.