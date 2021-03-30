Аваков задекларував компанію в Італії та номер у готелі

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав свою щорічну декларацію за 2020 рік. У ній урядовець зокрема вказав частки у двох компаніях, мільйонні доходи дружини, низку колекцій та орендований номер у готелі "Київ".

У декларації міністр вказав лише себе та свою дружину – Авакову Інну Дмитрівну, яка, як зазначається, живе в Харкові.

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Нерухомість Авакових

Арсен Аваков, який став рекордсменом з найдовшим в історії України терміном перебування на посаді, задекларував нерухомість, яка належить йому або дружині, лише в Харківській області:

квартира на 657 кваратних метрів у Харкові (ціна на момент придбання у 2003 році – 965 тисяч гривень або майже 180 тисяч доларів на той час);

квартира в Харкові на 70 квадратів,

квартира в Чугуєві Харківської області на 55 квадратів,

земельні ділянки в Харківській області.

При цьому в Києві, де й працює Арсен Аваков, йому не належить жодна нерухомість. Там він орендує номер у готелі "Київ".

Жодного транспорту міністр також не задекларував – ні власного, ні орендованого, ні службового. З цього можна зробити висновок, що він користується громадським транспортом.

Міністр-колекціонер

Також Арсен Аваков "похвалився" у своїй декларації низкою колекцій:

картин,

годинників,

марок,

зброї,

дорогих вин марки Chateau Mouton-Rothschild.

Найцікавішими є саме вина, адже, наприклад, пляшка Chateau Mouton-Rothschild 1945 року може коштувати більше як 350 тисяч гривень.

Ціна інших вин – у межах від 20 до 50 тисяч гривень за пляшку.

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Компанії та доходи Авакових

Український міністр володіє 100% у компанії Avitalia s.r.l. в Італії. Вартість у декларації зазначена у 8 мільйонів 832 тисячі гривень

Натомість Інна Авакова має частку у 29,17% у компанії ТОВ "Підстепне Сонце". Майже третина компанії оцінюється в 35 мільйонів гривень.

При цьому жодного доходу у 2020 році остання сім'ї Авакових не принесла. Натомість від італійської компанії дружина міністра заробила за рік понад 1 мільйон 137 тисяч гривень.

Ще 3 мільйони 241 тисячу Інну Авакова отримала зарплати з компанії ПАТ "Інвестор". Сам міністр задекларував 692 тисячі гривень зарплати й незначні доходи від відсотків у банках.

Заощадження глави МВС

Арсен Аваков разом з дружиною тримає частину грошей на рахунках у банках, а ще частину в готівці. Загалом заощадження їхньої сім'ї є такими:

близько 1 мільйона 170 тисяч гривень,

майже 450 тисяч доларів,

близько 1 мільйона 700 тисяч євро,

майже 20 тисяч фунтів стерлінгів,

96 тисяч японських єн,

300 австралійських доларів.

Здебільшого об'єкти власності залишилися незмінними, якщо порівняти з 2019 роком. Єдине, що книг дещо додалося, а кількість пляшок вина стала меншою. Жартуйте,

– розповів Арсен Аваков.