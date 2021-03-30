Аваков задекларував компанію в Італії та номер у готелі

Джерело:реєстр НАЗК
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав свою щорічну декларацію за 2020 рік. У ній урядовець зокрема вказав частки у двох компаніях, мільйонні доходи дружини, низку колекцій та орендований номер у готелі "Київ".
У декларації міністр вказав лише себе та свою дружину – Авакову Інну Дмитрівну, яка, як зазначається, живе в Харкові.
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Арсен Аваков, який став рекордсменом з найдовшим в історії України терміном перебування на посаді, задекларував нерухомість, яка належить йому або дружині, лише в Харківській області:
При цьому в Києві, де й працює Арсен Аваков, йому не належить жодна нерухомість. Там він орендує номер у готелі "Київ".
Жодного транспорту міністр також не задекларував – ні власного, ні орендованого, ні службового. З цього можна зробити висновок, що він користується громадським транспортом.
Також Арсен Аваков "похвалився" у своїй декларації низкою колекцій:
Найцікавішими є саме вина, адже, наприклад, пляшка Chateau Mouton-Rothschild 1945 року може коштувати більше як 350 тисяч гривень.
Ціна інших вин – у межах від 20 до 50 тисяч гривень за пляшку.
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Український міністр володіє 100% у компанії Avitalia s.r.l. в Італії. Вартість у декларації зазначена у 8 мільйонів 832 тисячі гривень
Натомість Інна Авакова має частку у 29,17% у компанії ТОВ "Підстепне Сонце". Майже третина компанії оцінюється в 35 мільйонів гривень.
При цьому жодного доходу у 2020 році остання сім'ї Авакових не принесла. Натомість від італійської компанії дружина міністра заробила за рік понад 1 мільйон 137 тисяч гривень.
Ще 3 мільйони 241 тисячу Інну Авакова отримала зарплати з компанії ПАТ "Інвестор". Сам міністр задекларував 692 тисячі гривень зарплати й незначні доходи від відсотків у банках.
Арсен Аваков разом з дружиною тримає частину грошей на рахунках у банках, а ще частину в готівці. Загалом заощадження їхньої сім'ї є такими:
Здебільшого об'єкти власності залишилися незмінними, якщо порівняти з 2019 роком. Єдине, що книг дещо додалося, а кількість пляшок вина стала меншою. Жартуйте,
– розповів Арсен Аваков.