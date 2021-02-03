Імітація конкурсу: глава DEJURE розповів, як насправді проходить відбір суддів у КСУ

Комітет з правової політики Верховної Ради розглядає кандидатів на посади суддів Конституційного Суду. Сама процедура на посади передбачає конкурсний добір. Однак у нас це відбувається по-іншому.
Джерело: 24 канал
Голова правління "Фундації DEJURE" Михайло Жернаков розповів, як слід було б обирати нових суддів КСУ, аби не наступити на ті самі граблі і таки обрати доброчесних. Про це він говорив у прямому ефірі.
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Експерт зазначив, що конкурсна комісія мала б складатись з незалежних міжнародних та українських експертів. Крім цього, спершу суддів мали б перевіряти за такими критеріями, про які мовиться у Конституції:
Тож ніякий це не конкурс, це просто імітація, яка лише формально, у законі, так називається. Як наслідок – політичні призначенці до Конституційного Суду,
– зазначив Жернаков.
Тож фахівець пояснив, чи насправді дотримуються усіх вимог під час відбору суддів КСУ. За його словами, насправді конкурс відбувається так: всі кандидати просто приходять на комітет з правової політики і розповідають про те, "як вони люблять Конституцію". Потім за когось із них голосують в абсолютно політичний спосіб.
"Немає жодних затверджених процедур, порядку перевірки доброчесності. Доходить до того, що, наприклад, Павленко (кандидат від ОПЗЖ – 24 канал) немає стажу. Конституція вимагає 15 років стажу, а він лише 6 років тому закінчив юридичний факультет і взагалі не працював за спеціальністю. Але навіть це комітет не може перевірити", – наголосив Жернаков.
Дивіться відео 24 каналу: експерт розповів про призначення суддів КСУ