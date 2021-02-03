Комітет з правової політики Верховної Ради розглядає кандидатів на посади суддів Конституційного Суду. Сама процедура на посади передбачає конкурсний добір. Однак у нас це відбувається по-іншому.

Джерело: 24 канал

Голова правління "Фундації DEJURE" Михайло Жернаков розповів, як слід було б обирати нових суддів КСУ, аби не наступити на ті самі граблі і таки обрати доброчесних. Про це він говорив у прямому ефірі.

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Експерт зазначив, що конкурсна комісія мала б складатись з незалежних міжнародних та українських експертів. Крім цього, спершу суддів мали б перевіряти за такими критеріями, про які мовиться у Конституції:

на доброчесність;

чи є вони правниками з відповідним рівнем компетентності;

чи мають високі моральні якості.

Тож ніякий це не конкурс, це просто імітація, яка лише формально, у законі, так називається. Як наслідок – політичні призначенці до Конституційного Суду,

– зазначив Жернаков.

Як насправді обирають суддів

Тож фахівець пояснив, чи насправді дотримуються усіх вимог під час відбору суддів КСУ. За його словами, насправді конкурс відбувається так: всі кандидати просто приходять на комітет з правової політики і розповідають про те, "як вони люблять Конституцію". Потім за когось із них голосують в абсолютно політичний спосіб.

"Немає жодних затверджених процедур, порядку перевірки доброчесності. Доходить до того, що, наприклад, Павленко (кандидат від ОПЗЖ – 24 канал) немає стажу. Конституція вимагає 15 років стажу, а він лише 6 років тому закінчив юридичний факультет і взагалі не працював за спеціальністю. Але навіть це комітет не може перевірити", – наголосив Жернаков.

Конкурс на посади суддів КСУ: що відомо

Зараз є 3 вакантні позиції, 2 суддів має затвердити і делегувати саме Верховна Рада.

У листопаді 2020 року парламент провалив голосування суддів КСУ. Тож комітет оголосив новий конкурс.

На одне з крісел судді претендують 2 чинних народних депутатів – Ольга Совгиря від "Слуги народу" та Юрій Павленко від ОПЗЖ. За словами експертів, його може виграти саме Совгиря.

– Ольга Совгиря від "Слуги народу" та Юрій Павленко від ОПЗЖ. За словами експертів, його може виграти саме Совгиря. Інші претенденти – Микола Сірий, запропонований "Європейською Солідарністю", кандидатка від "Батьківщини" Ольга Бондар-Петровська та Дмитро Журавльов від депутатської групи "Довіра".

Однак у Центрі протидії корупції нарікають, що профільний комітет без будь-яких обговорень кандидатів, майже одноголосно вирішив, що усі кандидати відповідають вимогам Конституції та Закону "Про КСУ", та ініціював проведення щодо них спеціальної перевірки. Мовляв, таке рішення Комітету вочевидь суперечить вимогам Конституції та останнім рекомендаціям Венеційської Комісії, яка наголосила на необхідності реформи процедури відбору суддів.

Дивіться відео 24 каналу: експерт розповів про призначення суддів КСУ