Президент Володимир Зеленський відсвяткує Новий рік на Івано-Франківщині. Локацією для зимових свят український лідер обрав державну резиденцію "Синьогора".

Новий рік Зеленський зустріне у селі Гута. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє "Новое время".

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За моєю інформацією, Новий рік президент святкуватиме у Гуті,

– наголосив Єрмак.

Що відомо про резиденцію "Синьогора"

"Синьогора" розташована у карпатському масиві Ґорґани біля села Гута на території національного природного парку.

Площа резиденції становить понад 10 тисяч гектарів.

Там розташований готель та 6 котеджів.

За добу проживання у готелі доведеться заплатити від 300 до 3000 гривень.

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