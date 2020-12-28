Де Зеленський святкуватиме Новий рік: відповідь Єрмака
Президент Володимир Зеленський відсвяткує Новий рік на Івано-Франківщині. Локацією для зимових свят український лідер обрав державну резиденцію "Синьогора".
Новий рік Зеленський зустріне у селі Гута. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє "Новое время".
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За моєю інформацією, Новий рік президент святкуватиме у Гуті,
– наголосив Єрмак.
Що відомо про резиденцію "Синьогора"
- "Синьогора" розташована у карпатському масиві Ґорґани біля села Гута на території національного природного парку.
- Площа резиденції становить понад 10 тисяч гектарів.
- Там розташований готель та 6 котеджів.
- За добу проживання у готелі доведеться заплатити від 300 до 3000 гривень.
Що Зеленський каже про майбутній рік
- Український лідер наголосив, що 2021 рік має стати легшим для українців, аніж 2020.
- Водночас для себе Зеленський очікує низку викликів. Президент зауважив, що "для мене він буде таким самим, як 2020, можливо, навіть важчим".
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