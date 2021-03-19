Де в Україні вже ввели локдаун: перелік регіонів

Через складну ситуацію з коронавірусом локдаун з 19 березня ввели у всій Львівській області. З 20 березня він почне діяти у Києві. Крім того, карантин посилили і в інших регіонах.

У березні ситуація з коронавірусом погіршилась. Наприклад, 18 березня в Україні виявили понад 15 тисяч хворих.

Важливо Понад 15 тисяч хворих, 262 – жертви: ситуація з коронавірусом в Україні погіршується

Локдаун у Києві

Через стрімке збільшення нових хворих на коронавірус у Києві з 20 березня вводять локдаун. Він триватиме до 9 квітня включно.

Обмеження:

Заборонять роботу закладів культури, торговельно-розважальних центрів.

Скасують проведення масових заходів, обмежать проведення релігійних.

Заклади громадського харчування працюватимуть, готуючи їжу на виніс.

Перукарні і салони краси будуть працювати за попереднім записом.

Після закінчення канікул школи перейдуть на дистанційне навчання, але дитячі садочки працюватимуть.

Громадський транспорт курсуватиме, але людей перевозитимуть лише на сидячих місцях.

Локдаун у Львові

Спочатку вирішили запровадити локдаун у Львові, але потім розширили на всю Львівську область. Він діє з 19 до 29 березня, однак, за потреби, можуть і продовжити.

Обмеження

Ресторани та кафе можуть лише готувати їжу на виніс.

Заборонена робота торговельно-розважальних центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків.

Не працюють спортзали, фітнес-центри, басейни.

Не можна проводити масові заходи.

Працюють тільки продуктові магазини, магазини побутової хімії та засобів гігієни, АЗС, пошта, аптеки та ветаптеки тощо.

Червона зона

Також суворі обмеження діють й у червоній зоні карантину, до якої нараз потрапили кілька регіонів:

Київ,

Житомирська область,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Чернівецька області.

Також карантин посилили на Харківщині, Сумщині та у Хмельницькому.



Обмеження у зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу