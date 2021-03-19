Де в Україні вже ввели локдаун: перелік регіонів

Через складну ситуацію з коронавірусом локдаун з 19 березня ввели у всій Львівській області. З 20 березня він почне діяти у Києві. Крім того, карантин посилили і в інших регіонах.
У березні ситуація з коронавірусом погіршилась. Наприклад, 18 березня в Україні виявили понад 15 тисяч хворих.
Важливо Понад 15 тисяч хворих, 262 – жертви: ситуація з коронавірусом в Україні погіршується
Локдаун у Києві
Через стрімке збільшення нових хворих на коронавірус у Києві з 20 березня вводять локдаун. Він триватиме до 9 квітня включно.
Обмеження:
- Заборонять роботу закладів культури, торговельно-розважальних центрів.
- Скасують проведення масових заходів, обмежать проведення релігійних.
- Заклади громадського харчування працюватимуть, готуючи їжу на виніс.
- Перукарні і салони краси будуть працювати за попереднім записом.
- Після закінчення канікул школи перейдуть на дистанційне навчання, але дитячі садочки працюватимуть.
- Громадський транспорт курсуватиме, але людей перевозитимуть лише на сидячих місцях.
Локдаун у Львові
Спочатку вирішили запровадити локдаун у Львові, але потім розширили на всю Львівську область. Він діє з 19 до 29 березня, однак, за потреби, можуть і продовжити.
Обмеження
- Ресторани та кафе можуть лише готувати їжу на виніс.
- Заборонена робота торговельно-розважальних центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків.
- Не працюють спортзали, фітнес-центри, басейни.
- Не можна проводити масові заходи.
- Працюють тільки продуктові магазини, магазини побутової хімії та засобів гігієни, АЗС, пошта, аптеки та ветаптеки тощо.
Червона зона
Також суворі обмеження діють й у червоній зоні карантину, до якої нараз потрапили кілька регіонів:
Зверніть увагу!
- Київ,
- Житомирська область,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Чернівецька області.
Також карантин посилили на Харківщині, Сумщині та у Хмельницькому.
Обмеження у зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу