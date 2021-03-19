Де в Україні вже ввели локдаун: перелік регіонів

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Через складну ситуацію з коронавірусом локдаун з 19 березня ввели у всій Львівській області. З 20 березня він почне діяти у Києві. Крім того, карантин посилили і в інших регіонах.

У березні ситуація з коронавірусом погіршилась. Наприклад, 18 березня в Україні виявили понад 15 тисяч хворих.

Важливо Понад 15 тисяч хворих, 262 – жертви: ситуація з коронавірусом в Україні погіршується

Локдаун у Києві

Через стрімке збільшення нових хворих на коронавірус у Києві з 20 березня вводять локдаун. Він триватиме до 9 квітня включно.

Обмеження:

  • Заборонять роботу закладів культури, торговельно-розважальних центрів.
  • Скасують проведення масових заходів, обмежать проведення релігійних.
  • Заклади громадського харчування працюватимуть, готуючи їжу на виніс.
  • Перукарні і салони краси будуть працювати за попереднім записом.
  • Після закінчення канікул школи перейдуть на дистанційне навчання, але дитячі садочки працюватимуть.
  • Громадський транспорт курсуватиме, але людей перевозитимуть лише на сидячих місцях.

Локдаун у Львові

Спочатку вирішили запровадити локдаун у Львові, але потім розширили на всю Львівську область. Він діє з 19 до 29 березня, однак, за потреби, можуть і продовжити.

Обмеження

  • Ресторани та кафе можуть лише готувати їжу на виніс.
  • Заборонена робота торговельно-розважальних центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків.
  • Не працюють спортзали, фітнес-центри, басейни.
  • Не можна проводити масові заходи.
  • Працюють тільки продуктові магазини, магазини побутової хімії та засобів гігієни, АЗС, пошта, аптеки та ветаптеки тощо.

Червона зона

Також суворі обмеження діють й у червоній зоні карантину, до якої нараз потрапили кілька регіонів:

  • Київ,
  • Житомирська область,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Чернівецька області.
Зверніть увагу! Також карантин посилили на Харківщині, Сумщині та у Хмельницькому.


Обмеження у зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу