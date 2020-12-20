Наразі Чинний президент США Дональд Трамп зустріне Різдво і Новий рік в своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Раніше ЗМІ писали, що політик може провести зимові свята у Білому домі.

Інформацію про те, де та як Трамп святкуватиме останнє Різдво та Новий рік на посту президента Сполучених Штатів, повідомляє USA Today з посиланням на власні джерела.

Раніше Трамп грозиться не покидати Білий дім в день інавгурації Байдена, – ЗМІ

Співрозмовники видання отримали дані від Секретної служби США. За їхніми словами, Трамп вирушить до Флориди 23 грудня. У Вашингтон він повернеться 3 січня.

Що ЗМІ писали раніше

Була інформація, що поки чинний глава США проведе Різдво в Білому домі.

Крім того, писали про версію, що Трамп поїде у Мар-а-Лаго і не повернеться до Вашингтона на інавгурацію обраного президента Джо Байдена. Її планують провести 20 січня.

Зверніть увагу! Колегія виборників 15 грудня затвердила демократа Джо Байдена переможцем виборів президента США. Він отримав 302 голоси. Однак Трамп продовжує свою політику невизнання результатів голосування. Він і надалі стверджує, що вибори були "шахрайськими" і супроводжувалися масовими фальсифікаціями. Більше про це – за посиланням.