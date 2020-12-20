Де Трамп проведе останнє Різдво на посту президента: що пишуть ЗМІ
Наразі Чинний президент США Дональд Трамп зустріне Різдво і Новий рік в своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Раніше ЗМІ писали, що політик може провести зимові свята у Білому домі.
Інформацію про те, де та як Трамп святкуватиме останнє Різдво та Новий рік на посту президента Сполучених Штатів, повідомляє USA Today з посиланням на власні джерела.
Раніше Трамп грозиться не покидати Білий дім в день інавгурації Байдена, – ЗМІ
Співрозмовники видання отримали дані від Секретної служби США. За їхніми словами, Трамп вирушить до Флориди 23 грудня. У Вашингтон він повернеться 3 січня.
Що ЗМІ писали раніше
- Була інформація, що поки чинний глава США проведе Різдво в Білому домі.
- Крім того, писали про версію, що Трамп поїде у Мар-а-Лаго і не повернеться до Вашингтона на інавгурацію обраного президента Джо Байдена. Її планують провести 20 січня.
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