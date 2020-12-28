В Україні вже на повну триває підготовка до новорічно-різдвяних свят. Також святкуватимуть і перші особи держави, зокрема й прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про те, де проведе свої свята очільник Кабінету Міністрів України, розповіла його речниця Ольга Куришко в коментарі Інтерфаксу.

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Вона повідомила, що Денис Шмигаль проведе Новий рік і Різдво разом із сім'єю у Львові.

До слова, у декларації прем'єра вказаний будинок у Львові, де він мешкає разом з сім'єю. Львівський будинок на 215 квадратних метрів зареєстрований на дружину глави уряду Катерину та є єдиним житловим приміщенням у його декларації.

Що ще відомо про святкування політиків:

Президент Володимир Зеленський збирається святкувати Новий рік у державній резиденції "Синьогора".

Вона розташована в українських Карпатах – поблизу села Гута Івано-Франківської області.

Село Гута Івано-Франківської області: карта