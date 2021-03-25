Де поділись активи Януковича в Україні: Данілов обіцяє розібратись
РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти Віктора Януковича, Миколи Азарова та інших колишніх високопосадовців. За словами секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова, їх позбавляють усіх активів. Мовиться і про банківські рахунки, і про нерухомість, про майнові та інші права.
Джерело:BBC
Проте, наголосив Данілов, наразі важко сказати, чи є болючими санкції для колишнього президента. Адже Януковича уже заочно засудили на 13 років за держзраду та пособництво у веденні війни.
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Є дуже багато непублічних речей, – Данілов
Коли підписувалися Харківські угоди, коли свідомо призначали громадян Росії міністрами оборони чи в СБУ – як це могло бути? Взагалі є дуже багато непублічних речей, адже після Харківських угод багато процесів йшло в СБУ. Там заборонили займатися всім, що пов'язане з Російською Федерацією – ті підрозділи просто знищили,
– розповів Данілов.
Саме у цьому, наголосив секретар РНБО, і полягає державна зрада колишнього керівництва країни.
Невідома доля активів Януковича в Україні
Ще одне питання, яке непокоїть Раду нацбезпеки, – де поділись усі активи Януковича в Україні?
У 2013 році казали, що Янукович має великі активи, Олександр (старший син Януковича – 24 канал) має великі активи. У мене питання: а де вони поділися? Хто сьогодні є власником цих активів і на підставі чого?Якщо власність цих активів здобута у законний спосіб, то не треба нікому хвилюватися,
– зазначив секретар РНБО.
Проте, якщо активи колишнього президента опинились в чиїхось руках у незаконний спосіб – то Данілов пообіцяв з цим розібратись.
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Головне про санкції проти Януковича
- 19 березня Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова та ще низки колишніх високопосадовців.
- Усі вони сприяли становленню російської окупації у Криму та на Донбасі.
- Також деякі з них причетні до фінансування тероризму та антиукраїнської пропаганди
- У переліку – правоохоронці, що зрадили присязі. Вони працюють зараз на окупованих територіях або в Росії.
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