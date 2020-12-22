Олександр Корнієнко заявив, що для відпочинку на новорічні свята обрав "недорогий курорт". Перший заступник голови "Слуги народу" додав, що кожен українець може зустріти його в Єгипті.

Водночас Корнієнко спростував інформацію про існування у фракції нібито заборони депутатам відпочивати на дорогих курортах. Про це він сказав на пресконференції, пише 24 канал.

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Де відпочиватиме Корнієнко

Для себе Олександр Корнієнко обрав "недорогий" Єгипет. Він додав, що під час вибору країни він зважав на темпи поширення коронавірусу.

Можна поїхати в країну зеленої зони, а повернутися з країни, даруйте, червоної зони й потрапити на самоізоляцію,

– зауважив він.

Корнієнко зазначив, що багато депутатів спокійно реагують на можливість провести відпочинок або в Україні, або в доступних країнах.

Арахамія пожартував, звертаючись до Корнієнка: "Анонсуйте: куди, коли. І всі журналісти приїдуть у відрядження". Корнієнко відреагував на ці слова наступним чином: "Якщо комусь цікаво, то нехай напишуть запит… І я вам відповім".

Список країн зеленої та червоної зони читайте у матеріалі 24 каналу.