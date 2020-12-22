Народні депутати активно готуються до святкування Нового року та Різдва. Зокрема, вони відпочиватимуть до 11 січня 2021 року.

Депутати від фракції "Слуга народу" колективно не святкуватимуть. Через пандемію COVID-19 народним обранцям довелося забути й про новорічні корпоративи. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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За словами депутатки Євгенії Кравчук, варто бути дуже обережним, адже коронавірус у новорічну ніч нікуди не зникне.

У "Слузі народу" також домовилися не літати під час свят за кордон. Або, принаймні, не далеко, щоб минулося без Мальдів і гучних розслідувань.

Планую і в Україні, і за кордоном. Виключно демократичні напрямки. 2,5 години на південь, можете подивитись, де зараз море тепле,

– розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Натомість нардеп Олександр Качура зізнався, що члени його родини захворіли на коронавірус. Через це він святкуватиме Новий рік вдома з близькими людьми.

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"І батьки зараз похилого віку, тому недоцільно, щоб вони їхали в місто до нас, чи ми до них, тому що є певний ризик зараження", – розповів Качура.

Дехто ще не спланував святкування Нового року

Депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк поділився, що поки чекає на відповідь дружини про плани на новорічну ніч, адже для нього важливо просто провести час з родиною.

Схожою є ситуація й у нардепки з "Голосу" Інни Совсун. Вона розповіла, що скоріш за все святкуватиме Новий рік у Києві з родиною та друзями.

Я точно не їду за межі країни. А на Різдво, точніше, на Святвечір, я буду у мами – це давня сімейна традиція,

– зазначила депутатка.

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Нардепи відвідають родичів

Євгенія Кравчук з фракції "Слуга народу" зазначила, що під час свят поїде до родини на Тернопільщину. Вона розповіла, що на Різдво в її сім'ї є особливі традиції.

"12 страв, пісні, дідух, часник на кутках столу – все як має бути. У нас навіть посуд спеціальний в українському стилі. Ми його використовуємо якраз на Різдво і на Великдень", – поділилася Кравчук.

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Депутатка з "Голосу" Галина Васильченко проводжатиме 2020 рік на Львівщині з сім'єю та друзями, якомога далі від парламентських стін. Вона розповіла, що свята є чудовою нагодою, аби зустрітися з усіма та поколядувати.

Як у Львові зазвичай відбувається – походи в гості, приймання гостей в себе вдома. Ми ніколи не плануємо якісь поїздки в гори, чи ще кудись. Для нас вже звично у цей період бути вдома, – поділилася вона.

Де святкуватиме президент

Володимир Зеленський також кілька днів відпочине з родиною на новорічні свята. Однак, точно не за кордоном, як минулого року.

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Зокрема, в Офісі Президента повідомили, що під час новорічних свят президента та першу леді можна буде зустріти в якомусь з українських регіонів. Можливо, навіть на святковому ярмарку.