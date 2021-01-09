На час локдауну, який стартував в Україні 8 січня, Кабмін обмежив продаж деяких товарів. Українці сприйняли це з обуренням і нерозумінням. Водночас у МОЗ наголосили, що сигарети, як і раніше, вільно можна купувати у кіосках, адже на них заборона уряду не поширюється.

Кіоски не приймають відвідувачів, а тому їхня діяльність не припиняється на час локдауну. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

Важливо У МОЗ пояснили, що можна продавати у магазинах під час локдауну

Раніше у МОЗ наголосили, що продавати тютюнові вироби в супермаркетах під час локдауну не заборонено.

Що стосується реалізації цигарок – ще одне питання, яким дуже стурбоване населення. Їх ви можете з легкістю придбати в кіосках, оскільки там прийом відвідувачів не здійснюється,

– заявив Степанов.

Він додав, що у кіосках українці зможуть також придбати каву, сигарети, батарейки та пресу.

Зверніть увагу! У перший день локдауну деякі супермаркети не продавали сигарети та презервативи. Хоча, згідно з постановою Кабміну, на ці категорії товарів заборона не поширюється.

Скандал з "карантинними поличками" у магазинах

8 січня у багатьох магазинах з'явилися полички, завішені червоними стрічками. У мережі їх назвали "карантинними". Так, на час локдауну українці не зможуть купити у магазинах "особливо небезпечні товари", серед яких:

жіночі колготки;

шкарпетки;

лампочки;

посуд.



Які товари можна продавати під час локдауну / Інфографіка 24 каналу