Де та коли вакцинується від COVID-19 президент Зеленський

Український президент Володимир Зеленський вслід за очільником МОЗ вакцинується від коронавірусу. Щеплення він отримає 2 березня.

Вакцинацію йому проведуть у ході робочої поїздки до зони проведення ООС на Донбасі – разом з іншими військовими.

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Таку інформацію оприлюднив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, українського президента вакцинують препаратом від AstraZeneca.

Вакцинацію українських військових на Донбасі розпочали 25 лютого. Щеплення бійцям ЗСУ проводять на добровільній основі.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв публічно вакцинуватися разом із Зеленським. Першу дозу препарату очільнику МОЗ ввели напередодні, 1 березня.

Згодом урядовець повідомив, що "хоче розчарувати прихильників теорії зради". Він наголосив, що почувається добре та продовжує виконувати свої обов'язки у звичном утемпі.

Що відомо про вакцину від AstraZeneca