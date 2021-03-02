Де та коли вакцинується від COVID-19 президент Зеленський
Український президент Володимир Зеленський вслід за очільником МОЗ вакцинується від коронавірусу. Щеплення він отримає 2 березня.
Джерело:"РБК-Україна"
Вакцинацію йому проведуть у ході робочої поїздки до зони проведення ООС на Донбасі – разом з іншими військовими.
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Таку інформацію оприлюднив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, українського президента вакцинують препаратом від AstraZeneca.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв публічно вакцинуватися разом із Зеленським. Першу дозу препарату очільнику МОЗ ввели напередодні, 1 березня.
Згодом урядовець повідомив, що "хоче розчарувати прихильників теорії зради". Він наголосив, що почувається добре та продовжує виконувати свої обов'язки у звичном утемпі.
Що відомо про вакцину від AstraZeneca
- Британська компанія AstraZeneca виготовляє вакцину Covishield. Її потрібно вводити двічі, з інтервалом від 4 до 12 тижнів.
- Потужності виробництва розташовані в Індії. Степанов особисто літав у цю країну, аби домовитися про закупівлю препарату.
- Інститут сироватки Індії стверджує, що вакцина Covishield пройшла усі етапи випробувань, про це повідомляє BBC.
- Водночас видання пише, що група із захисту прав пацієнтів вважає, що схвалення Covishield "було дещо поспішним".
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