Богослужіння Михайлівського Золотоверхого собору Православної церкви України та Патріаршого Собору Воскресіння Христового Української Греко-Католицької церкви 6 та 7 січня можна дивитись у прямій трансляції. Зокрема, на телебаченні та в інтернеті.

Богослужіння транслюватиме "UA: Перший". Про це повідомляє "Суспільне Detector media". До речі У Львові напередодні Різдва встановили 4-метрового Дідуха: фото Які богослужіння транслюватимуть на Різдво 6 січня з 16:45 до 19:30 транслюватимуть Всенічне бдіння напередодні Різдва Христового.

7 січня о 7:00 – Різдвяну утреню та Архиєрейську Божественну Літургію Української Греко-Католицької Церкви.

З 9:00 до 11:30 – Божественну Літургію ПЦУ у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в день Різдва Христового. Де дивитись різдвяні концерти На "UA: Культурі" 6 і 7 січня транслюватимуть різдвяні концерти. 6 січня о 20:00 покажуть "Різдвяний концерт" народної артистки Ніни Матвієнко і заслуженого артиста Дмитра Андрійця. Виконавці співатимуть "Коли в моїй руці твоя рука". "Засвічу свічу", "Петрівочка", "Дорога до храму".

Крім цього, показуватимуть концерт дуету сестер Тельнюк із новою різдвяною програмою. Зверніть увагу! 7 січня віряни східного обряду відзначають Різдво, а вечір 6 січня вважається святим.