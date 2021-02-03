Снайпери, безпілотник і загибель воїна ОС: де було неспокійно на Донбасі минулої доби

3 лютого 2021 , 08:08
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Упродовж минулої доби 2 лютого проросійські бойовики на Донбасі 8 разів порушували перемир'я. На жаль, у результаті бойових дій загинув український військовий. Упродовж поточної доби 3 лютого жодних обстрілів із боку окупантів не було.

Джерело: фейсбук пресцентру Об'єднаних сил

У штабі розповіли про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 3 лютого. Водночас у штабі додали, що усе продовжують контролювати українські воїни.

До теми На Донбасі від кулі ворога загинув український військовий

Докладніше про порушення 2 лютого

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

  • Поблизу Південного бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Неподалік Шумів окупаційні війська вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець Збройних Сил. Захиснику надали медичну допомогу. Але, на жаль, врятувати його життя не вдалося.
  • Біля Кримського проросійські найманці застосували підствольний гранатомет, а в районі Зайцевого – автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

  • Неподалік Павлополя окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а поблизу Водяного, що на Приазов'ї, – захисники помітили роботу ворожого снайпера.
  • Неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт безпілотника противника з перетином лінії розмежування. Апарат скинув 2 осколкові гранатометні постріли з ВОГ-17 неподалік позицій Об'єднаних сил. Завдяки засобам радіоелектронної боротьби безпілотник ворога було подавлено.
  • Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

Якою була ситуація попередньої доби Гатили з гранатометів: як минула доба на Донбасі

Дивіться відео зведення штабу про ситуацію на Донбасі станом на ранок 3 лютого


Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу