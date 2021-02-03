Снайпери, безпілотник і загибель воїна ОС: де було неспокійно на Донбасі минулої доби
Упродовж минулої доби 2 лютого проросійські бойовики на Донбасі 8 разів порушували перемир'я. На жаль, у результаті бойових дій загинув український військовий. Упродовж поточної доби 3 лютого жодних обстрілів із боку окупантів не було.
Джерело: фейсбук пресцентру Об'єднаних сил
У штабі розповіли про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 3 лютого. Водночас у штабі додали, що усе продовжують контролювати українські воїни.
До теми На Донбасі від кулі ворога загинув український військовий
Докладніше про порушення 2 лютого
Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"
- Поблизу Південного бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Неподалік Шумів окупаційні війська вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець Збройних Сил. Захиснику надали медичну допомогу. Але, на жаль, врятувати його життя не вдалося.
- Біля Кримського проросійські найманці застосували підствольний гранатомет, а в районі Зайцевого – автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
- Неподалік Павлополя окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а поблизу Водяного, що на Приазов'ї, – захисники помітили роботу ворожого снайпера.
- Неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт безпілотника противника з перетином лінії розмежування. Апарат скинув 2 осколкові гранатометні постріли з ВОГ-17 неподалік позицій Об'єднаних сил. Завдяки засобам радіоелектронної боротьби безпілотник ворога було подавлено.
- Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.
Якою була ситуація попередньої доби Гатили з гранатометів: як минула доба на Донбасі
Дивіться відео зведення штабу про ситуацію на Донбасі станом на ранок 3 лютого
Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу
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