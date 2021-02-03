Упродовж минулої доби 2 лютого проросійські бойовики на Донбасі 8 разів порушували перемир'я. На жаль, у результаті бойових дій загинув український військовий. Упродовж поточної доби 3 лютого жодних обстрілів із боку окупантів не було.

Джерело: фейсбук пресцентру Об'єднаних сил

У штабі розповіли про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 3 лютого. Водночас у штабі додали, що усе продовжують контролювати українські воїни.

До теми На Донбасі від кулі ворога загинув український військовий

Докладніше про порушення 2 лютого

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Поблизу Південного бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Шумів окупаційні війська вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець Збройних Сил. Захиснику надали медичну допомогу. Але, на жаль, врятувати його життя не вдалося.

Біля Кримського проросійські найманці застосували підствольний гранатомет, а в районі Зайцевого – автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Неподалік Павлополя окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а поблизу Водяного, що на Приазов'ї, – захисники помітили роботу ворожого снайпера.

Неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт безпілотника противника з перетином лінії розмежування. Апарат скинув 2 осколкові гранатометні постріли з ВОГ-17 неподалік позицій Об'єднаних сил. Завдяки засобам радіоелектронної боротьби безпілотник ворога було подавлено.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

Якою була ситуація попередньої доби Гатили з гранатометів: як минула доба на Донбасі

Дивіться відео зведення штабу про ситуацію на Донбасі станом на ранок 3 лютого



Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу