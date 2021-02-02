Ветеранку Вікторію Котеленець запідозрили у конвоюванні українських полонених на "параді" у Донецьку у 2014 році. Проте жінка пояснила, що тоді її навіть не було в Україні. Детальніше – читайте далі.

Джерело: "Цензор.НЕТ"

До весни 2014 року Котеленець жила в Олексієво-Дружківці, що на Донеччині. Пережити довелося багато проблем. Спочатку викрали її колишнього чоловіка.

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Потім невідомі зі зброєю виламували двері. "Я тоді доглядала дитину, а працював чоловік. У Донецьку, пам'ятаю, була комендантська година. Траплялися бойові дії", – пригадала "Фортуна".

Поїздка до Росії

У червні 2014 року разом з колишнім чоловіком та сином вона поїхала до Росії. Це було рішення колишнього чоловіка, у нього були родичі у Челябінську.

Ми поїхали з Дружківки до Донецька, а звідти автобусом до Ростовської області, де кілька тижнів були у таборі. Звідти ми поїхали у Єкатеринбург, а далі – у Первоуральськ,

– розповіла жінка.

Там рідні колишнього чоловіка відмовилися їх прийняти, сім'я тимчасово зупинилася у пансіонаті. У вересні вони вирушили до брата Котеленець – у Канськ, Красноярського краю.

Довідка. "Фортуна" підкреслила, що під час "параду" у Донецьку 24 серпня 2014 року вона перебувала у Первоуральську, Свердловської області Росії.

"Тоді я навіть ні з ким з Донецька не спілкувалася. Вважаю, що вони к*нчені, сєпари ці. Повернулася до України я 15 листопада 2014 року, до Олексієво-Дружківки", – зазначила Котеленець

Зустріч з СБУшником

Вже у січні 2015 року Котеленець зустріла свого майбутнього чоловіка. Саме він покликав її до "Правого сектору". Спочатку у підрозділі її сприймали насторожено, кидали косі погляди. Проте згодом все налагодилося.

Про схожість з конвоїркою проросійських бойовиків вперше заговорили у грудні 2015 року. Котеленець сама була цим вражена. У 2016 році їй навіть погрожували у соцмережах.



Ліворуч – конвоїрка бойовиків, праворуч – ветеранка / Фото з фейсбука Олени Білозерської

Жінка розповіла, що через цю схожість нею зацікавилися представники СБУ. Одного разу прийшов чоловік, представився Сергієм. З ним декілька разів спілкувалися телефоном.

Надсилала йому свої фото. Одного разу зустрілися, пильно мене розглядав, розпитував. Потім сказав, що то не я. Більше нічого не було,

– пояснила вона.

Зауважимо, що активісти провели дослідження за допомогою програми NeuroIdentigraf. Вони порівняли фото конвоїрки з фото ветеранки у різні роки. За висновками програми, це різні люди.

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