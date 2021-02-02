Де була під час "параду": затримана ветеранка Котеленець розповіла деталі
Ветеранку Вікторію Котеленець запідозрили у конвоюванні українських полонених на "параді" у Донецьку у 2014 році. Проте жінка пояснила, що тоді її навіть не було в Україні. Детальніше – читайте далі.
Джерело: "Цензор.НЕТ"
До весни 2014 року Котеленець жила в Олексієво-Дружківці, що на Донеччині. Пережити довелося багато проблем. Спочатку викрали її колишнього чоловіка.
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Потім невідомі зі зброєю виламували двері. "Я тоді доглядала дитину, а працював чоловік. У Донецьку, пам'ятаю, була комендантська година. Траплялися бойові дії", – пригадала "Фортуна".
Поїздка до Росії
У червні 2014 року разом з колишнім чоловіком та сином вона поїхала до Росії. Це було рішення колишнього чоловіка, у нього були родичі у Челябінську.
Ми поїхали з Дружківки до Донецька, а звідти автобусом до Ростовської області, де кілька тижнів були у таборі. Звідти ми поїхали у Єкатеринбург, а далі – у Первоуральськ,
– розповіла жінка.
Там рідні колишнього чоловіка відмовилися їх прийняти, сім'я тимчасово зупинилася у пансіонаті. У вересні вони вирушили до брата Котеленець – у Канськ, Красноярського краю.
"Тоді я навіть ні з ким з Донецька не спілкувалася. Вважаю, що вони к*нчені, сєпари ці. Повернулася до України я 15 листопада 2014 року, до Олексієво-Дружківки", – зазначила Котеленець
Зустріч з СБУшником
Вже у січні 2015 року Котеленець зустріла свого майбутнього чоловіка. Саме він покликав її до "Правого сектору". Спочатку у підрозділі її сприймали насторожено, кидали косі погляди. Проте згодом все налагодилося.
Про схожість з конвоїркою проросійських бойовиків вперше заговорили у грудні 2015 року. Котеленець сама була цим вражена. У 2016 році їй навіть погрожували у соцмережах.
Ліворуч – конвоїрка бойовиків, праворуч – ветеранка / Фото з фейсбука Олени Білозерської
Жінка розповіла, що через цю схожість нею зацікавилися представники СБУ. Одного разу прийшов чоловік, представився Сергієм. З ним декілька разів спілкувалися телефоном.
Надсилала йому свої фото. Одного разу зустрілися, пильно мене розглядав, розпитував. Потім сказав, що то не я. Більше нічого не було,
– пояснила вона.
Зауважимо, що активісти провели дослідження за допомогою програми NeuroIdentigraf. Вони порівняли фото конвоїрки з фото ветеранки у різні роки. За висновками програми, це різні люди.
Затримання Котеленець: що відомо
- 19 січня "Фортуна" приїхала до Києва, аби отримати посвідчення учасника бойових дій. Її затримали за підозрою у конвоюванні українських полонених у 2014 році на "параді" в Донецьку.
- Наразі Вікторія Котеленець перебуває під вартою. Київський апеляційний суд продовжить розгляд скарги на запобіжний захід у середу, 3 лютого.
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