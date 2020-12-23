Метеорологи прогнозують погіршення погодних умов в Україні. Погода буде мінливою, а сніг днями почне танути, хоч він періодично випадатиме і до Нового року.

Чи довго в Україні протримається сніжна погода – в ефірі 24 каналу розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. Також він розповів, що чекати регіонам країни.

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Негода в Києві

Столиця так і не оговталася від вранішніх заторів 23 грудня. За словами синоптика, вчора відбулось засідання Київської міської ради, де він розповів прогноз погоди та наголошував, щоб комунальні служби підготувалися. Втім, сьогодні вулиці спіткав колапс.

"Несподіванок для них не повинно було б бути", – наголосив Кульбіда.

Що чекати далі

Як наголосив директор Укргідрометцентру, українцям варто очікувати дуже мінливої погоди. Втім, до Нового року кардинальних погодних змін не буде.

Завтра (24 грудня – 24 канал), температура буде плюсовою, а сніг почне танути. Потім випадатиме новий. Так триватиме час від часу,

– поділився синоптик.

Фахівець додав, що мінливою погода буде в Центральному, Західному та Північному регіонах України. На Півдні снігу практично не буде – він падатиме, але дуже швидко розтане.

Чому погода погіршується

Синоптик пояснив: клімат змінюється. Середня температура холодного періоду в Україні вже виросла на 1,5 – 2 градуси, залежно від місяця. Так, кількість опадів під виглядом дощу збільшилась, а снігу – зменшилась, хоча загальна кількість не змінилась.

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Який прогноз погоди на Новий рік?

За попередніми оцінками, на Новий рік метеорологи чекають невеликий мінус в нічні години. На саму новорічну ніч може бути -1...-2 градуси морозу. Вдень температура навіть буде плюсовою.

Тому чекати на справжній Новий рік з морозами та снігопадами, на жаль, не доведеться.

Дивіться відео: Кульбіда розповів про погоду в Україні