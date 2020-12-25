Державне бюро розслідувань викрило велику контрабанду брендових товарів, які ввезли в Україну під виглядом штучних ялинок. Вартість товару складає 40 мільйонів гривень.

Зокрема контрабандисти намагались незаконно провести мобільні телефони, планшети, ноутбуки, брендовий одяг та годинники. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Що відомо про обставини справи

1 грудня 2020 року працівники Волинської митниці ДМС сприяли безперешкодному ввезенню на територію України великого об’єму вантажу під виглядом штучних новорічних ялинок.

2 грудня 2020 року працівники ГУ Нацполіції у місті Києві зупинили вказану вантажівку та виявили зазначені товари. Після чого автівка перебувала на зберіганні у районному управлінні Нацполіції у Києві.

У контрабанді замішані правоохоронці та митники

У ході досудового розслідування за даними фактами слідчі ДБР провели обшуки на МП "Ягодин" Волинської митниці ДМС, за результатами якого вилучено речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Зазначений вантажний автомобіль зі вказаними товаром вилучено та арештовано в рамках кримінального провадження.

За попередніми підрахунками слідчих в ньому було понад 1500 ящиків.

Наразі слідчі документують неправомірні дії працівників митниці ДМС України та службових осіб інших правоохоронних органів, які сприяли незаконному ввезенню товарів в Україну.