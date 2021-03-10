Працівники ДБР 10 березня повідомили про підозру 5 фігурантам кримінальної справи про видачу незаконних дозволів на володіння зброєю. За даними слідства, поліцейські керівники за гроші торгували дозвільними документами.

Як стверджують правоохоронці, зловмисники лише протягом одного місяця виписували понад 200 дозволів на купівлю вогнепальної зброї людям, яким за законом володіти нею не можна.

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Угрупування, за даними слідства, створив один з керівників Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України.

Що відомо про діяльність поліцейських, які торгували дозволами на зброю

До угрупування входили працівники поліції на Київщині, Харківщині та Донеччині, а також власники магазинів з продажу зброї.

За 5 – 10 тисяч гривень з "клієнта" зловмисники виписували громадянам дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї, а також продовжували терміни дії документів.

Детективи ДБР встановили, що члени угрупування продали понад 800 дозволів на купівлю мисливської гладкоствольної, нарізної, холодної та травматичної зброї.

Наразі слідчі перевіряють законність видачі документів ще власникам понад 2000 одиниць зброї, яким виписали дозволи підозрювані.

Понад 50 обшуків

У членів угрупування, які є фігурантами кримінальної справи, вилучили дозволи на володіння і придбання зброї, особові справи власників зброї, бланки, штампи, печатки, грошові кошти, зброю та патрони до неї без дозволів.

Прокурори та детективи повідомили про підозру:

одному із заступників начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України;

одному із керівників відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Донецькій області;

працівнику відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Харківській області;

засновнику та директору збройового магазину в Київській області.

Їм інкримінують отримання хабарів. Якщо провину фігурантів визнає суд, чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі, конфіскація майна.

Запобіжні заходи всім учасникам угрупування наразі ще не обирали.

Дивіться фото з обшуків у поліцейських, які продавали дозволи на зброю / Фото пресслужби ДБР: