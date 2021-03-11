ДБР веде розслідування щодо Медведчука і Козака

Джерело:фейсбук Валерія Калниша
Державне бюро розслідувань почало розслідування кримінальних проваджень щодо Віктора Медведчука та Тараса Козака. Розслідування відбувається за фактом можливого порушення законів і звичаїв війни.
Таку інформацію оприлюднив журналіст Валерій Калниш з посиланням на відповідь Генпрокуратури. Відомо, що максимальне покарання статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
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Згідно з документом, кримінальне провадження відкрив Офіс генпрокурора за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України про порушення законів та звичаїв війни.
Пан Данилюк у розмові зі мною факт відповіді і його змісту підтвердив. Що цікаво – в ЄРДР дані були внесені ще 1 березня. Санкції проти нього були введені 20 лютого указом президента України,
– повідомив Калниш.
Цікаво, що після цього секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив новими санкціями недоброчесним політикам з мільярдними статками. Він підкреслив, що влада поверне українському народу все, що у нього поцупили з 1991 року.