ДБР веде розслідування щодо Медведчука і Козака

Державне бюро розслідувань почало розслідування кримінальних проваджень щодо Віктора Медведчука та Тараса Козака. Розслідування відбувається за фактом можливого порушення законів і звичаїв війни.

Таку інформацію оприлюднив журналіст Валерій Калниш з посиланням на відповідь Генпрокуратури. Відомо, що максимальне покарання статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

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Розслідування щодо Медведчука і Козака

Згідно з документом, кримінальне провадження відкрив Офіс генпрокурора за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України про порушення законів та звичаїв війни.

Пан Данилюк у розмові зі мною факт відповіді і його змісту підтвердив. Що цікаво – в ЄРДР дані були внесені ще 1 березня. Санкції проти нього були введені 20 лютого указом президента України,

– повідомив Калниш.

Санкції проти Медведчука і Козака

2 лютого РНБО запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Він є фактичним власником телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які також пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу.

19 лютого РНБО наклала санкції на самого Медведчука, а також його дружину Оксану Марченко. Наразі СБУ веде кримінальне провадження щодо фінансування тероризму.

Цікаво, що після цього секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив новими санкціями недоброчесним політикам з мільярдними статками. Він підкреслив, що влада поверне українському народу все, що у нього поцупили з 1991 року.