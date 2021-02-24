ДБР прийшло з обшуками у Державну архітектурно-будівельну інспекцію: фото

Джерело:ДБР
Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Перевіряють факти зловживання службовим становищем під час видачі дозвільних документів.
ДБР здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем працівниками ДАБІ.
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З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, ДБР 24 лютого проведено низку обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
Досудове розслідування ведуть за фактом зловживання службовим становищем під час видачі дозвільних документів на будівництво.
Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 6 років.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.Зверніть увагу! Нещодавно ДБР викрило злочинну діяльність службовців Медичних сил Збройних сил України. За бюджетні 11 мільйонів гривень вони закупили апарати штучної вентиляції легень, непридатні до використання.
ДБР прийшло з обшуками у ДАБІ / Фото ДБР
Керівництво ДАБІ підозрюють у зловживанні службовим становищем / Фото ДБР