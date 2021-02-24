ДБР прийшло з обшуками у Державну архітектурно-будівельну інспекцію: фото
Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Перевіряють факти зловживання службовим становищем під час видачі дозвільних документів.
Джерело:ДБР
ДБР здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем працівниками ДАБІ.
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Обшуки у ДАБІ: що відомо
З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, ДБР 24 лютого проведено низку обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
Досудове розслідування ведуть за фактом зловживання службовим становищем під час видачі дозвільних документів на будівництво.
Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 6 років.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.
ДБР прийшло з обшуками у ДАБІ / Фото ДБР
Керівництво ДАБІ підозрюють у зловживанні службовим становищем / Фото ДБР
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