У ДБР повідомили, коли завершать слідство щодо авіатрощі під Чугуєвом

У Державному бюро розслідувань повідомили, що завершать слідство у справі про авіатрощу Ан-26 під Чугуєвом наприкінці квітня 2021 року. Слідчі кажуть, що справа перебуває під постійним контролем президента Володимира Зеленського.

Про те, як проходить розслідування розповів виконувач обов'язків керівника ДБР Олексій Сухачов. Доповідав Сухачов 3 березня із трибуни Верховної Ради.

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Двоє підозрюваних – під вартою

Наразі звинувачення у справі висунули трьом посадовцям.

Слідству вдалося максимально швидко встановити причини катастрофи та здобути беззаперечні докази, за результатом яких трьом особам повідомлено про підозру. Двоє з них досі утримуються під вартою за рішенням суду,

– розповів очільник ДБР.

Після авіатрощі, яка забрала 26 життів, ініціювали аудиторську перевірку щодо виготовлення та експлуатації літаків, виробництва підприємства "Антонов" у 1991 році.

Головне про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом:

Ан-26 з 27 людьми на борту розбився на Харківщині 25 вересня 2020 року.

Загинули 26 осіб: 19 курсантів та 7 членів екіпажу. Вижив лише один курсант.

За результатами розслідування спеціальної урядової комісії, до трагедії призвела недостатня підготовка екіпажу та порушення правил польоту.

Головне про падіння Ан-26 / Інфографіка 24 каналу