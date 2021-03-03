У ДБР повідомили, коли завершать слідство щодо авіатрощі під Чугуєвом
У Державному бюро розслідувань повідомили, що завершать слідство у справі про авіатрощу Ан-26 під Чугуєвом наприкінці квітня 2021 року. Слідчі кажуть, що справа перебуває під постійним контролем президента Володимира Зеленського.
Джерело:24 канал
Про те, як проходить розслідування розповів виконувач обов'язків керівника ДБР Олексій Сухачов. Доповідав Сухачов 3 березня із трибуни Верховної Ради.
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Двоє підозрюваних – під вартою
Наразі звинувачення у справі висунули трьом посадовцям.
Слідству вдалося максимально швидко встановити причини катастрофи та здобути беззаперечні докази, за результатом яких трьом особам повідомлено про підозру. Двоє з них досі утримуються під вартою за рішенням суду,
– розповів очільник ДБР.
Після авіатрощі, яка забрала 26 життів, ініціювали аудиторську перевірку щодо виготовлення та експлуатації літаків, виробництва підприємства "Антонов" у 1991 році.
Головне про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом:
- Ан-26 з 27 людьми на борту розбився на Харківщині 25 вересня 2020 року.
- Загинули 26 осіб: 19 курсантів та 7 членів екіпажу. Вижив лише один курсант.
- За результатами розслідування спеціальної урядової комісії, до трагедії призвела недостатня підготовка екіпажу та порушення правил польоту.
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