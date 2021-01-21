Моторошна пожежа у Харкові: ДБР порушило справу проти співробітників ДСНС
Після жахливої пожежі, яка спалахнула 21 січня у будинку для літніх людей, з'явилася інформація, що працівники ДСНС неналежно виконували свої обов'язки. ДБР почало перевіряти цю інформацію та розпочало досудове розслідування.
ДБР перевірить, чи не було порушень з боку працівників ДСНС під час перевірок протипожежної безпеки у будинку престарілих. Про це повідомляє пресслужба бюро.
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Відомо, що у ДБР вже порушили справу за статтею 367 про службову недбалість. Якщо провину співробітників ДСНС доведуть, то їм загрожує:
- від 2 до 5 років позбавленням волі;
- до 3 років позбавлення права обіймати певні посади;
- штраф.
Зауважимо, що попередньою причиною займання є необережне поводження з електрообігрівачами.
Що відомо про пожежу у будинку престарілих
- 21 січня у Харкові спалахнула пожежа у будинку для літніх людей. Займання виникло на другому поверсі житлового будинку, попередньо переобладнаному під будинок престарілих.
- Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у будинку престарілих. Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо затримання власниці пансіонату.
- Подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня. У Харкові 22 січня оголосять траур за загиблими.
- Кабінет Міністрів створив Державну комісію, яка займеться з'ясуванням причин трагедії.
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