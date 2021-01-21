Після жахливої пожежі, яка спалахнула 21 січня у будинку для літніх людей, з'явилася інформація, що працівники ДСНС неналежно виконували свої обов'язки. ДБР почало перевіряти цю інформацію та розпочало досудове розслідування.

ДБР перевірить, чи не було порушень з боку працівників ДСНС під час перевірок протипожежної безпеки у будинку престарілих. Про це повідомляє пресслужба бюро.

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Відомо, що у ДБР вже порушили справу за статтею 367 про службову недбалість. Якщо провину співробітників ДСНС доведуть, то їм загрожує:

від 2 до 5 років позбавленням волі;

до 3 років позбавлення права обіймати певні посади;

штраф.

Зауважимо, що попередньою причиною займання є необережне поводження з електрообігрівачами.

Актуально! На момент пожежі у будинку престарілих перебувало 33 людини. Внаслідок неї загинули 15 людей, щонайменше 11 постраждалих госпіталізували до лікарень міста.

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