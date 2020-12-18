Працівники Державного бюро розслідувань 17 грудня оголосили про підозру генеральному директору однієї з торгових бірж. Йому інкримінують зловживання повноваженнями.

За даними слідства, чоловік нібито незаконно допустив фірму до участі в торгах із продажу активів неплатоспроможних банків без внесення гарантійного внеску. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Для участі в аукціоні та придбанні майна фінансових установ, до адміністрації яких ввели посадовців ФГВФО, представники компанії мали сплатити 24 мільйони.

Торги зі збиттям цін

Правоохоронці стверджують, що учасники торгів вступили в змову. Так, представники фірми, що незаконно брала участь в торгах, стали переможцем торгів. Вони запропонували за активи 304 мільйони гривень.

Втім, насправді купляти майно вони, судячи з усього, не збиралися. Від придбання лотів переможці відмовилися, а право на придбання перейшло іншим учасникам аукціону, які запропонували лише 150,5 мільйона гривень.

Багатомільйонні збитки

Слідчі визначили, що неплатоспроможні банки, чиє майно продавали на аукціонах, недоотримали 24 мільйони гривень збитків.

Правоохоронці провели 7 обшуків, під час яких знайшли докази причетності директора біржі до правопорушення.

Незабаром підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. Якщо провину чоловіка доведуть в суді, йому загрожує від 68 до 102 тисяч гривень штрафу, до 6 місяців арешту або від 3 до 6 років позбавлення волі.

Дивіться фото з обшуків у гендиректора біржі / Фото пресслужби ДБР