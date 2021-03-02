Слідчі ДБР очікують на міжнародну допомогу в розслідуванні справ Порошенка

2 березня 2021 , 20:57
Читать новость на русском

Джерело:

Укрінформ

Слідчі Державного бюро розслідувань під час розгляду низки справ щодо п'ятого президента Петра Порошенка очікують на виконання міжнародно-правових доручень. Зокрема, відповідні запити направили через Офіс генпрокурора.

Виконувач обов'язків керівника ДБР Олексій Сухачов розповів, що наразі у кримінальних провадженнях щодо Порошенка виконують міжнародні запити. Він зазначив, що їх спрямували у встановлений законом спосіб.

Читайте також Президенти і їхні ручні суди: чому Зеленський повторює помилки Порошенка

Сухачов заявив, що представники Державного бюро розслідувань цікавляться виконанням міжнародних запитів раз на місяць.

Зокрема, це відбувається у Департаменті міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора.

Зверніть увагу! Державне бюро розслідувань виявило значну кількість активів ексміністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Слідчі зазначили, що їхня загальна вартість складає майже 1,5 мільярда гривень. Детальніше про це – читайте тут.

До теми Порошенко купив "Прямий" у дуже символічний день, – Лещенко

Справи щодо Порошенка: коротко

  • Державне бюро розслідувань розглядає кілька десятків кримінальних справ щодо п'ятого президента Петра Порошенка.
  • Значну кількість з них порушили на виконання рішення судів за зверненням Андрія Портнова, який є ексзаступником керівника Адміністрації Президента Віктора Януковича.
  • Зокрема, ДБР розслідувало такі справи щодо Порошенка: ймовірні записи розмов з Джозефом Байденом, справа про перехід українських кораблів через Керченську протоку, незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі, ухилення від сплати податків, можлива ​​держзрада через мінські угоди та низка інших.
  • Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що кримінальні провадження щодо Порошенка не є політичним переслідуванням.