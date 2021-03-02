Слідчі ДБР очікують на міжнародну допомогу в розслідуванні справ Порошенка
Слідчі Державного бюро розслідувань під час розгляду низки справ щодо п'ятого президента Петра Порошенка очікують на виконання міжнародно-правових доручень. Зокрема, відповідні запити направили через Офіс генпрокурора.
Джерело:Укрінформ
Виконувач обов'язків керівника ДБР Олексій Сухачов розповів, що наразі у кримінальних провадженнях щодо Порошенка виконують міжнародні запити. Він зазначив, що їх спрямували у встановлений законом спосіб.
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Сухачов заявив, що представники Державного бюро розслідувань цікавляться виконанням міжнародних запитів раз на місяць.
Зокрема, це відбувається у Департаменті міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора.
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Справи щодо Порошенка: коротко
- Державне бюро розслідувань розглядає кілька десятків кримінальних справ щодо п'ятого президента Петра Порошенка.
- Значну кількість з них порушили на виконання рішення судів за зверненням Андрія Портнова, який є ексзаступником керівника Адміністрації Президента Віктора Януковича.
- Зокрема, ДБР розслідувало такі справи щодо Порошенка: ймовірні записи розмов з Джозефом Байденом, справа про перехід українських кораблів через Керченську протоку, незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі, ухилення від сплати податків, можлива держзрада через мінські угоди та низка інших.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що кримінальні провадження щодо Порошенка не є політичним переслідуванням.
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