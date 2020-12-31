У Державному бюро розслідувань пообіцяли щомісяця звітувати щодо "справ Майдану". Перший звіт вже опубліковали.

Так у ДБР хочуть інформувати суспільство про реальний стан речей. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

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Згідно зі звітом, сьогодні бюро розслідує 74 кримінальні справи, які пов'язані зі злочинами на Майдані.

Роблять це метою відкритого інформування суспільства про стан досудового розслідування злочинів, вчинених у зв'язку з масовими протестами в 2013 – 2014 роках, ДБР почало щомісячні звіти про "справи Майдану",

– йдеться в повідомленні.

Завершені розслідування

При цьому, вже завершили розслідування:

щодо підозрюваного у тортурах і вбивстві журналіста Василя Сергієнка;

щодо стосовно 5 працівників МВС;

прокурора у справі "Черкаського Євромайдану".

Також завершили розслідування проти 2 причетних до викрадення, катування Ігоря Луценка та Юрія Вербицького (останнього – убили).