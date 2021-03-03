Кримінальні справи проти суддів КСУ: у ДБР анонсували результати
У Державному бюро розслідувань розглядають кілька кримінальних справ щодо суддів Конституційного Суду України. Незабаром мають надати результати за цими провадженнями.
Джерело:24 канал
Про це заявив виконувач обов’язків ДБР Олексій Сухачов під час засідання Верховної Ради. Він зазначив, що наразі триває розслідування.
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У ДБР проводиться досудове розслідування у рамках окремих кримінальних проваджень щодо суддів Конституційного Суду України. На сьогодні повідомлено про підозру лише одному з них, триває ряд експертиз,
– зазначив Сухачов.
Представник Бюро підкреслив, що остаточне рішення по цих справах приймуть тільки після проведення всіх необхідних експертиз.
1 березня 2021 року у ДБР відкрили ще одну кримінальну справу голову КСУ Олександра Тупицького. На наступний день НАЗК скерувало 2 обвинувачувальних протоколи проти нього.
Що відомо про справу проти Тупицького
- У грудні 2020 року Олксандра Тупицького викликали до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру йому надіслали поштою. Голову КСУ підозрюють у підкупі свідка, а також "фабрикуванні" справи через викривлення показів свідка.
- Наприкінці лютого 2020 року президент Укарїни відсторонив Тупицького з посади глави КСУ до 28 березня.
- Але Тупицький ігнорує указ глави держави, тож продовжує виконувати свої службові обов'язки дистанційно та отримувати зарплату. За січень 2021 року він заробив 320 тисяч гривень.
Що варто знати про Тупицького / Інфографіка 24 каналу
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