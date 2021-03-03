У Державному бюро розслідувань розглядають кілька кримінальних справ щодо суддів Конституційного Суду України. Незабаром мають надати результати за цими провадженнями.

Про це заявив виконувач обов’язків ДБР Олексій Сухачов під час засідання Верховної Ради. Він зазначив, що наразі триває розслідування.

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У ДБР проводиться досудове розслідування у рамках окремих кримінальних проваджень щодо суддів Конституційного Суду України. На сьогодні повідомлено про підозру лише одному з них, триває ряд експертиз,

– зазначив Сухачов.

Представник Бюро підкреслив, що остаточне рішення по цих справах приймуть тільки після проведення всіх необхідних експертиз.

1 березня 2021 року у ДБР відкрили ще одну кримінальну справу голову КСУ Олександра Тупицького. На наступний день НАЗК скерувало 2 обвинувачувальних протоколи проти нього.

Що відомо про справу проти Тупицького

У грудні 2020 року Олксандра Тупицького викликали до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру йому надіслали поштою. Голову КСУ підозрюють у підкупі свідка, а також "фабрикуванні" справи через викривлення показів свідка.

Наприкінці лютого 2020 року президент Укарїни відсторонив Тупицького з посади глави КСУ до 28 березня.

Але Тупицький ігнорує указ глави держави, тож продовжує виконувати свої службові обов'язки дистанційно та отримувати зарплату. За січень 2021 року він заробив 320 тисяч гривень.

Що варто знати про Тупицького / Інфографіка 24 каналу