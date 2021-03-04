Кнопкодавство за призначення Шкарлета: ДБР намагається отримати додаткові відео

Джерело:"Голос"
У Державному бюро розслідувань намагаються отримати отримати додаткові відео кнопкодавства на голосуванні за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки. Нардепку від "Голосу" Інну Совсун вже допитали в ДБР.
Совсун розповіла про всі зібрані докази.
До речі Зібрали підписи: нардепи звернуться до КСУ через призначення Шкарлета
Слідчий ДБР працює над тим, щоб отримати додаткові відео голосування, зокрема від Управління держохорони.
За словами Совсун, відео поки немає, однак нардепи подали звернення до Офісу Генпрокурора про те, що УДО порушило закон, не надавши відео на запит. За цим фактом також вже відкрили кримінальну справу.
До речі, перед тим ДБР викликало 4 нардепів від "Голосу" на допит як свідків про ймовірне кнопкодавство. Депутати навіть звернуться до Конституційного Суду через призначення Шкарлета.