ДБР арештувало майно ексглави МВС Захарченка на мільярди гривень

Джерело:ДБР
ДБР виявило велику кількість активів колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Слідчі зазначили, що сукупна вартість активів складає майже 1,5 мільярда гривень.
У відомстві заявили, що велику кількість активів здобули злочинним шляхом. У лютому 2021 року на це майно наклали арешт.
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А їхня сукупна вартість перевищує 1,4 мільярда гривень. Усе це майно передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
У лютому 2021 року слідчим суддя задовольнив ці клопотання та надав можливість державі управляти й отримувати дохід від майна, здобутого злочинним шляхом,
– додали у ДБР.
Додамо, що Рада нацбезпеки та оборони 26 лютого наклала санкції на 10 осіб, яких звинувачують у зраді України. Серед них опинився і Віталій Захарченко.