ДБР виявило велику кількість активів колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Слідчі зазначили, що сукупна вартість активів складає майже 1,5 мільярда гривень.

У відомстві заявили, що велику кількість активів здобули злочинним шляхом. У лютому 2021 року на це майно наклали арешт.

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Серед цих активів:

3 квартири,

4 житлових будинки,

6 машиномісць (паркінгів),

24 земельні ділянки,

А їхня сукупна вартість перевищує 1,4 мільярда гривень. Усе це майно передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У лютому 2021 року слідчим суддя задовольнив ці клопотання та надав можливість державі управляти й отримувати дохід від майна, здобутого злочинним шляхом,

– додали у ДБР.

Хто такий Віталій Захарченко

Це колишній міністр внутрішніх справ часів президентства Віктора Януковича. Саме Захарченко у розпал Революції Гідності віддав наказ про застосовування вогнепальної зброї проти мирних активістів.

Саме Захарченко у розпал Революції Гідності віддав наказ про застосовування вогнепальної зброї У відповідь на це вже наступного дня український парламент відправив Захарченка у відставку. Він втік до Росії та досі там переховується.

У 2015 році Захарченко, перебуваючи в окупованому Севастополі, заявив, що є громадянином Росії. Влітку 2019 року суд ухвалив рішення про запобіжний захід для Захарченка у вигляді тримання під вартою. Зробили це заочно.

Додамо, що Рада нацбезпеки та оборони 26 лютого наклала санкції на 10 осіб, яких звинувачують у зраді України. Серед них опинився і Віталій Захарченко.