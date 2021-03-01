ДБР арештувало майно ексглави МВС Захарченка на мільярди гривень
ДБР виявило велику кількість активів колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Слідчі зазначили, що сукупна вартість активів складає майже 1,5 мільярда гривень.
Джерело:ДБР
У відомстві заявили, що велику кількість активів здобули злочинним шляхом. У лютому 2021 року на це майно наклали арешт.
Важливо Вбивства на Майдані: суд дозволив заочно розслідувати справу ексміністра Захарченка
Серед цих активів:
- 3 квартири,
- 4 житлових будинки,
- 6 машиномісць (паркінгів),
- 24 земельні ділянки,
А їхня сукупна вартість перевищує 1,4 мільярда гривень. Усе це майно передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
У лютому 2021 року слідчим суддя задовольнив ці клопотання та надав можливість державі управляти й отримувати дохід від майна, здобутого злочинним шляхом,
– додали у ДБР.
Хто такий Віталій Захарченко
- Це колишній міністр внутрішніх справ часів президентства Віктора Януковича. Саме Захарченко у розпал Революції Гідності віддав наказ про застосовування вогнепальної зброї проти мирних активістів.
- У відповідь на це вже наступного дня український парламент відправив Захарченка у відставку. Він втік до Росії та досі там переховується.
- У 2015 році Захарченко, перебуваючи в окупованому Севастополі, заявив, що є громадянином Росії. Влітку 2019 року суд ухвалив рішення про запобіжний захід для Захарченка у вигляді тримання під вартою. Зробили це заочно.
Додамо, що Рада нацбезпеки та оборони 26 лютого наклала санкції на 10 осіб, яких звинувачують у зраді України. Серед них опинився і Віталій Захарченко.
Поділитися новиною